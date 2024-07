Le prime cinque posizioni dei SUV più venduti in Europa nel primo semestre del 2024 vede dei modelli in crescita, ma anche il netto calo di uno Sport Utility

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF La top 5 dei SUV più venduti nel primo semestre del 2024 in Europa

Eppur si muove. Il mercato delle auto nuove registra una crescita nei primi sei mesi del 2024 rispetto al 2023, pari al 4,4%. Non farà di certo gridare al miracolo, ma almeno un lieve progresso viene rilevato. Secondo i dati diffusi da Jato Dynamics, nel comparto dei SUV più venduti in Europa c’è qualche timido segnale di sviluppo, contrastato, però, da una produzione in caduta libera. Andiamo, dunque, a scoprire la top 5 di segmento in ordine crescente.

Semplice nei contenuti, magnifico nei risultati

Lanciato nelle ultime settimane del 2023, il terzo atto della Dacia Duster conferma l’appeal dello Sport Utility in salsa rumena. In apertura del 2024, ha maturato 89.435 ordini, in aumento del 3% sull’anno precedente. Rimane la filosofia abituale della Casa di Mioveni, votata alla concretezza, anziché a tecnologie utili (quasi) solo ad aumentare il prezzo di listino.

Dal debutto assoluto ne ha percorsa di strada grazie, appunto, all’approccio razionale. Un credo mantenuto nell’intera gamma, compresa la futura Bigster, il mezzo a ruote alte di dimensioni imponenti in procinto di invadere le concessionarie. La Duster attuale si distingue dal passato a livello di motori, mild o full hybrid. Inoltre, prevede il solito GPL, l’alimentazione preferita dal marchio, che punta a dominare la scena, in controtendenza alla transizione elettrica assistita altrove.

Sfiora la zona podio una “creatura” di Stellantis, la francese Peugeot 2008. Forte di 93.463 consegne, pari a un +11%, vanta una nutrita schiera di propulsori, dal benzina al full electric, senza dimenticare il 1.2 mild hybrid da 136 CV. Il merito è da ascrivere alla piattaforma multienergia CMP adottata da numerose altre proposte del gruppo italo-franco-americano.

Calo netto dell’ex best seller

Ed eccoci alla terza posizione, occupata dalla Toyota Yaris Cross. La versione dall’attitudine off-road prende lo spirito del modello base e lo rivede in maniera importante. Chiunque abbia in mente di mettersi in viaggio verso qualche sentiero accidentato, ci andrà a nozze. Provvisto di due differenti powertrain full hybrid, da 116 o 130 CV, il SUV ha totalizzato 99.964 nuove targhe, un dato superiore del 3% in confronto al 2023.

Solleva scalpore soprattutto il rendimento sottotono della Tesla Model Y. Dopo essersi aggiudicata il titolo di best seller lo scorso anno, la vettura americana ha perso un po’ del suo smalto. Ricadrà sulle spalle di Elon Musk il compito di restituire slancio a un modello di ottima qualità, specie dal punto di vista tecnologico, che tuttavia sembra aver perso qualcosa per strada.

Tra le possibili cause, vi è l’attesa del restyling, atteso nel 2025, a un biennio di distanza dall’aggiornamento di metà carriera ricevuto dalla Model 3. La netta flessione del 26% le costa una posizione nella classifica dei SUV più venduti, con 101.181 unità immatricolate.

And the winner is… (rullo di tamburi) Volkswagen T-Roc. Ormai il veicolo di Wolsfburg in modo saldo è un punto fermo nel Vecchio Continente. Con 111.381 unità vendute, all’incirca le stesse del 2023, approfitta del brusco calo della Model Y e ottiene la palma di SUV più venduto in Europa da gennaio a giugno. Sottoposto a un lieve facelift nel 2022, non contempla unità elettrificate e, alla luce del traguardo tagliato, ha tutto il tempo per rimediare.