Jeep ha rivelato in anteprima un bozzetto che svela la linea della prossima generazione di Compass. il C-SUV molto apprezzato in Italia e in Europa

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il bozzetto che rivela le forme della prossima Jeep Compass

Jeep Compass è uno dei SUV di maggior successo in Italia, un veicolo che riesce a collocarsi sempre nelle parti alti della graduatoria del gradimento degli italiani, che finora l’hanno incoronata come una delle più apprezzate C-SUV in circolazione. L’attuale modello è in circolazione da diversi anni e viene assemblato nella fabbrica italiana di Melfi (PZ), impianto che fu di proprietà di FCA e adesso di Stellantis. Il grande Gruppo franco-italiano ha sorpreso tutti quanti rilasciando in anteprima un bozzetto che mostra le linee che avrà la prossima generazione di Compass che promette di avere un look moderno e una versatilità d’uso notevole, grazie alle tante opzioni motoristiche.

La prossima generazione di Jeep Compass

La futura generazione di Jeep Compass è realtà, come conferma Stellantis che ha mostrato un’immagine del futuro SUV del marchio americano. Ovviamente si tratta ancora di un bozzetto, di linee tratteggiate che mancano di profondità e concretezza, ma che sono in grado di fornirci un assaggio di quello che sarà. Le notizie certe intorno a questo modello non sono molte. Partiamo dalla prima, il C-SUV verrà assemblato sulla consolidata piattaforma STLA Medium, estremamente flessibile e che può comportare una lunga lista di utilizzi.

A suffragio di ciò ci pensano le varie opzioni a livello di propulsione che circonderanno la nuova Jeep Compass: sarà disponibile a partire dal completamente elettrico – l’alimentazione prediletta dal Gruppo – all’ibrido fino al motore a combustione interna, offrendo ai clienti tutte le qualità viste su Jeep a prezzi accessibili, prestazioni ai vertici della categoria e tecnologia all’avanguardia, indipendentemente dal tipo di motorizzazione scelta. Nuova Jeep Compass, il modello più globale del marchio, debutterà in Europa, con la produzione che inizierà a Melfi, in Italia, nel 2025, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026.

Jeep Compass MY2024, il recente aggiornamento

Prima della nuova generazione, la Jeep Compass ha di recente mostrato un aggiornamento della sua attuale versione. Il MY24 è stato presentato con queste parole da Eric Laforge, responsabile di Jeep in Europa: “Siamo lieti di presentare la Nuova Compass MY24, la Jeep Compass tecnologicamente più avanzata di sempre, disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid. Con una gamma completamente nuova ed efficiente, si distingue per le prestazioni fuoristrada migliorate e per una guida estremamente piacevole abbinate alla sostenibilità ambientale, che confermano la nostra priorità di offrire un’esperienza di guida senza precedenti”.

Quest’ultimo aggiornamento ha incrementato l’apporto tecnologico a disposizione, infatti si hanno dispositivi di ultimissima generazione che aiutano ad aumentare anche la sicurezza a bordo. Nell’elenco compaiono sistemi come: rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore.

Inoltre, è stato aggiunto un quadro strumenti digitale TFT (transistor a pellicola sottile) a colori frameless da 10,25 pollici disponibile e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5, cinque volte più veloce con wireless Apple CarPlay e Android Auto di serie e un pad di ricarica wireless disponibile, entrambi di serie su tutte le versioni del modello.