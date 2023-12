Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Jeep Compass, uno dei SUV più apprezzati del mercato, si rinnova con il Model Year 2024, che implementa e accresce alcune delle doti tipiche di questo veicolo. In primis, il comfort di marcia diventa ancora più sublime e ricercato, ma anche il design fa un piccolo passo in avanti, rinfrescandosi nei punti giusti, tanto all’esterno quanto nell’abitacolo. La Compass MY24 diventa il vertice qualitativo e tecnologico nella storia di questo veicolo che viene prodotto anche in Italia, nello stabilimento di Melfi (PZ).

“Siamo lieti di presentare la Nuova Compass MY24, la Jeep Compass tecnologicamente più avanzata di sempre, disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid. Con una gamma completamente nuova ed efficiente, si distingue per le prestazioni fuoristrada migliorate e per una guida estremamente piacevole abbinate alla sostenibilità ambientale, che confermano la nostra priorità di offrire un’esperienza di guida senza precedenti”, afferma Eric Laforge, Responsabile Jeep in Europa.

Tecnologia su un nuovo livello

La nuova versione di Jeep Compass, il C-SUV che domina il proprio segmento, vuole stupire anche sul fronte della tecnologia, con dispositivi di ultimissima generazione, che aiutano ad aumentare anche la sicurezza a bordo. A disposizione ci sono sistemi come: rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore.

Senza dimenticare la presenza di un quadro strumenti digitale TFT (transistor a pellicola sottile) a colori frameless da 10,25 pollici disponibile e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5, cinque volte più veloce con wireless Apple CarPlay e Android Auto di serie e un pad di ricarica wireless disponibile, entrambi di serie su tutte le versioni del modello.

Jeep Compass, gamma razionalizzata

La gamma di Jeep Compass MY24 viene declinata in quattro allestimenti:

Altitude : fari reflector full LED signature, cerchi in lega cromati DLO da 18 pollici con pneumatici estivi e calotte specchio di colore nero lucido. Gli interni offrono un design che unisce prestazioni ed eleganza, con sedili in tessuto e vinile, e un sedile del conducente con regolazione manuale a sei modalità e una regolazione lombare elettrica a due modalità, offrendo così una gamma completa di soluzioni ergonomiche. Completano il pacchetto i fari abbaglianti automatici, gli specchietti retrovisori esterni riscaldati regolabili elettricamente, l’Adaptive Cruise Control e il passive entry/Keyless Go.

: fari reflector full LED signature, cerchi in lega cromati DLO da 18 pollici con pneumatici estivi e calotte specchio di colore nero lucido. Gli interni offrono un design che unisce prestazioni ed eleganza, con sedili in tessuto e vinile, e un sedile del conducente con regolazione manuale a sei modalità e una regolazione lombare elettrica a due modalità, offrendo così una gamma completa di soluzioni ergonomiche. Completano il pacchetto i fari abbaglianti automatici, gli specchietti retrovisori esterni riscaldati regolabili elettricamente, l’Adaptive Cruise Control e il passive entry/Keyless Go. Summit : cerchi in lega diamantati da 19”, tetto nero bicolore, fendinebbia LED, parti inferiori verniciate in nero lucido, vetri oscurati, binari del tetto e proiettori LED. Gli interni, realizzati con pregevole fattura, comprendono confortevoli sedili ventilati in pelle, sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

: cerchi in lega diamantati da 19”, tetto nero bicolore, fendinebbia LED, parti inferiori verniciate in nero lucido, vetri oscurati, binari del tetto e proiettori LED. Gli interni, realizzati con pregevole fattura, comprendono confortevoli sedili ventilati in pelle, sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Overland : cerchi in lega neri da 17″ completati con pneumatici M+S, un paraurti fuoristrada e una maggiore altezza da terra, garantendo prestazioni elevate su ogni superficie. Sono inclusi anche fendinebbia a LED e binari del tetto. Il design degli interni è minimalista, con finiture dedicate in tessuto o vinile per sedili che si possono pulire e lavare con semplicità.

: cerchi in lega neri da 17″ completati con pneumatici M+S, un paraurti fuoristrada e una maggiore altezza da terra, garantendo prestazioni elevate su ogni superficie. Sono inclusi anche fendinebbia a LED e binari del tetto. Il design degli interni è minimalista, con finiture dedicate in tessuto o vinile per sedili che si possono pulire e lavare con semplicità. Trailhawk: tetto nero bicolore, cerchi in lega neri da 17″ con finitura diamantata e pneumatici M+S, vetri oscurati, proiettori LED e una decalcomania sul cofano. All’interno si respira un’eccellente qualità artigianale, garantendo un comfort senza eguali con sedili in pelle ventilati e un sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, una piastra sottoscocca della trasmissione, una piastra sottoscocca della sospensione anteriore, una protezione della piastra sottoscocca della scatola di trasferimento, un sistema di selezione del terreno con modalità roccia e un pianale di carico regolabile in altezza. Il veicolo è inoltre dotato di allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Motorizzazioni ibride

La Compass MY2024 offre due singole motorizzazioni, entrambe ibride. La prima è un mild-hybrid 1.5 da 130 CV di potenza, della versione e-Hybrid, mentre la plug-in 4xe (qui la prova su strada) può essere declinata in due forme: 1.3 da 130 o 180 CV. Quest’ultima garantisce 52 km di autonomia in modalità 100% elettrica e ha la trazione integrale, peculiarità imprescindibile per un veicolo come questo. In fondo, il mondo dei fuoristrada è l’habitat perfetto di ogni Jeep che si rispetti.