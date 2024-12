Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Lewis Hamilton manda un emozionante messaggio alla Ferrari

Un fenomeno che ha vinto tutto in carriera nella massima categoria del Motorsport può solo ambire a demolire record nella Scuderia più titolata al mondo. Lewis è reduce da una stagione ricca di alti e bassi, dove ha ritrovato il gusto della vittoria a distanza di oltre due anni e mezzo. L’anglocaraibico è salito a quota 105 trionfi, ben 14 vittorie in più di Michael Schumacher. Il numero 44 proverà a seguire le orme del Kaiser, con la piena volontà di lasciare un segno indelebile nel team italiano, come già fatto in precedenza con McLaren e Mercedes.

Lewis Hamilton ha vinto ovunque abbia corso ed è ancora alla ricerca dell’ottavo sigillo iridato. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, lo conosce bene e sa quanto possa fare la differenza in un contesto come quello italiano. I fan lo hanno sempre visto come un rivale, ma dopo un primo trionfo al volante della Rossa potrebbe subito far sciogliere i cuori più glaciali. Hamilton è una leggenda vivente e ha deciso di lasciare una Mercedes non più competitiva per tornare a far gioire i tifosi. La Scuderia modenese, infatti, non vince un titolo costruttori dal 2008, mentre l’anno prima arrivò il trionfo di Kimi Raikkonen, ultimo campione della storia della squadra fondata dal Drake.

Hamilton, coinvolgimento totale nel progetto Ferrari

Non è sceso in pista in occasione dei test che hanno chiuso l’annata, ma Lewis freme per vestire la tuta rossa. Dopo aver salutato la Mercedes e lo sponsor Petronas che ha accompagnato la sua esperienza negli ultimi 11 anni, LH44 ha deciso di concedersi una vacanza più breve per cominciare subito il suo percorso in Ferrari. Il rapporto con Vasseur, sua guida già nelle categorie minori, è straordinario. Lewis, infatti, è stato corteggiato e voluto dal Presidente John Elkann. Quest’ultimo lo ha convinto con una proposta di contratto faraonica, strappandolo alla concorrenza.

“È stata una stagione turbolenta, la più lunga mai affrontata: come una relazione di coppia, sai che ti lascerai ma continui a vivere insieme“, ha raccontato Lewis Hamilton in occasione dell’addio allo sponsor petrolifero malesiano. Le dichiarazioni riportate sulle colonne del Corriere.it mettono in luce la voglia matta che ha il veterano di aprire una nuova fase della sua vita. Non porterà in Italia supertecnici né dirigenti di fiducia ma ritroverà l’ing, Loic Serra, ex Mercedes. Inoltre, il vice del t.p. francese, Jerome D’Ambrosio, avrà un ruolo di braccio destro nell’organigramma della Scuderia.

Il nuovo corso dell’ex Mercedes

Lewis sbarcherà in una squadra che è arrivata negli scarichi della McLaren in classifica costruttori. Il programma che lo porterà al primo test, nella seconda metà di gennaio a Fiorano al volante per la prima volta di una Ferrari, sarà intenso. Non c’è tempo da perdere e i fan non vedono l’ora di sognare in grande. Ogni suo passo sarà seguito da paparazzi e tutto questo non spaventa affatto il campione.

Lewis potrebbe voler acquistare una casa di lusso in Italia, ma la decisione è avvolta ancora da una totale segretezza. Potrebbe avere una base a Milano, città che apprezza per gli show modaioli. Ciò che conta sarà avere a disposizione una monoposto all’altezza delle sue ambizioni. Poi ci penserà lui a far decollare il sogno iridato della Scuderia.