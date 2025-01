Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Hamilton, atteso in Italia per il debutto ufficiale sulla Ferrari

I tifosi stanno aspettando l’arrivo di Lewis Hamilton al volante della Rossa da quasi un anno. Per una intera carriera nel circus l’anglocaraibico ha rappresentato il rivale numero 1 in grado di battere quasi sempre i piloti al volante della Ferrari. C’è stata l’eccezione del 2007. Il nativo di Stevenage era al debutto sulla McLaren-Mercedes e perse un titolo alla portata a causa dei contrasti interni con il teammate Fernando Alonso e per la rimonta clamorosa di Kimi Raikkonen.

Da allora la Formula 1 ha cambiato pelle ma Lewis ha sempre rappresentato una certezza assoluta. Il suo talento cristallino lo ha spinto a diventare il pilota più vincente di tutti i tempi. Nessuno nella storia era stato in grado di vincere un numero così elevato di Gran Premi. Con 105 trionfi e 104 pole position può guardare, statisticamente, tutti dall’alto in basso. Hamilton è ancora un fenomeno, nonostante le 40 primavere, ma negli ultimi anni è stato limitato da una Mercedes non all’altezza del suo talento. L’asso di Stevenage, nel 2024, ha conquistato due trionfi di altissimo profilo, a Silverstone e a Spa Francorchamps, battendo una concorrenza agguerrita.

L’arrivo di Lewis Hamilton in Italia

Il fenomeno anglocaraibico dovrà dimostrare, nella terza fase della sua carriera, di poter ancora gareggiare per i massimi obiettivi. Dopo aver vinto in McLaren e in Mercedes, entrerebbe ancor più nella storia se riuscisse a portare al trionfo anche la Ferrari. Nessuno nell’era recente del circus ha vinto mondiali con 3 auto diverse e nessuno ha mai conquistato 8 riconoscimenti iridati. Questi dati saranno passati nella mente del campione quando ha firmato per la Scuderia modenese. L’obiettivo di diventare una leggenda anche a Maranello, superando gli 8 titoli di Schumacher avrebbe un sapore dolcissimo.

Lewis Hamilton potrebbe essere arrivato al momento giusto in Italia. La Ferrari ha sfiorato il titolo costruttori lo scorso anno, arrivando negli scarichi della McLaren. Inoltre, la Red Bull Racing pare essere in caduta libera rispetto al passato. Vi sono tutti gli ingredienti per una cavalcata vincente. Dovrà essere saggio il team principal, Frederic Vasseur, a gestire la convivenza con un talento come Charles Leclerc. Sarà una bella sfida interna e i tifosi non vedono l’ora di poter assistere al debutto in pista dell’erede della SF24. Sarà una monoposto quasi, completamente, nuova per dettare il passo contro Mercedes, McLaren-Mercedes e Red Bull Racing motorizzata, per l’ultimo anno, con le Power Unit Honda.

L’annuncio di Vigna su Hamilton

Tra pochissimi giorni è previsto l’arrivo in Italia di Lewis Hamilton. Quest’ultimo raggiungerà la squadra del Cavallino Rampante per cominciare a integrarsi nel suo nuovo ambiente. Il debutto a Fiorano sarà scandito da una serie di passaggi con tutti gli uomini del team. Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha annunciato: “Lewis verrà da noi la settimana prossima“. Sull’arrivo del pilota britannico c’è “tanta fibrillazione, tanta voglia di cominciare“.

In occasione della presentazione a Milano della partnership con Unicredit l’amministratore delegato, come riportato su Ansa, ha aggiunto: “Stiamo approntando le ultime cose. Siamo pronti quasi su tutto, su altro no ma lo appronteremo. C’è tanta aspettativa“. Dopo i primi test stagionali a fine febbraio in Bahrain, il campionato 2025 di Formula 1 prenderà il via il 16 marzo 2025 sul tracciato di Albert Park.