Al via una nuova emozionante avventura a Maranello. Tra mito e innovazione, team e piloti uniti per tornare a dominare la F1, con uno sguardo già al 2026

Fonte: Ferrari Media Centre Fred Vasseur si gode l'arrivo di Lewis Hamilton, una scommessa sportiva ma anche una mossa strategica a lungo termine. Il team principal prepara una nuova strategia per competere ai livelli Red Bull e McLaren - Photo Antonin Vincent / DPPI

La Scuderia Ferrari ha iniziato un nuovo capitolo della sua storia in F1. L’arrivo di Lewis Hamilton non è solo una scommessa sportiva ma anche una mossa strategica a lungo termine. E mentre si attendono gli sviluppi del rapporto tra i piloti, Fred Vasseur prepara una nuova strategia per competere ai livelli Red Bull e McLaren.

La genesi dell’accordo

In un’intervista rilasciata nelle ultime ore a Racingnews365, Vasseur ha raccontato i retroscena dell’operazione che ha portato, non senza difficoltà, Hamilton a Maranello. Nello specifico ha affermato che il britannico avesse l’idea di correre con la Rossa da almeno 20 anni. Un’ipotesi che prendeva forma già nella sua mente nel 2004. Grazie a una lunga relazione personale, il manager francese è riuscito a riaprire un dialogo con il pilota britannico sfruttando il fatto che Ferrari aveva un sedile libero e che dal contratto in corso si sarebbe potuto uscire.

Vasseur infatti conosce molto bene Hamilton, avendo lavorato con lui nei primi anni 2000 nel team ART Grand Prix. All’epoca, da pilota alle prime armi, vinse due campionati consecutivi nelle Formula Euro Series e nella GP2, dimostrando già un talento straordinario che lo avrebbe poi portato a debuttare in F1 con la McLaren nel 2007.

Un pilota presente e futuro

La storia di successi condivisi tra Hamilton e Vasseur nel team ART Grand Prix potrebbe rappresentare un punto di forza per costruire un nuovo rapporto di lavoro solido e fruttuoso. Nonostante il passare degli anni, Vasseur crede fermamente che Hamilton rappresenti la scelta ideale per la Ferrari, non solo per il presente ma anche in ottica 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici. In un’altra intervista a Autosprint, il team principal ha dichiarato che è a conoscenza delle motivazioni del modo di lavorare del suo pilota. Vasseur è fermamente convinto che si inserirà perfettamente nel sistema Ferrari.

Il 2025 si preannuncia come una stagione cruciale per la Rossa, con Vasseur che ha sottolineato la necessità di dover correre dei rischi per tornare a vincere. Ai taccuini di F1.com conferma che la Ferrari si trova in una fase di ascesa, ma la vettura che sarà schierata in Bahrain potrebbe fare la differenza. Il 2025 sarà una stagione di preparazione al progetto 2026.

Vecchi amici

Non solo il ritorno a lavorare con Vasseur, Hamilton ritroverà in Ferrari alcune vecchie conoscenze che potrebbero facilitare la sua piena integrazione a Maranello e con la nuova monoposto. Loic Serra, attuale direttore tecnico della scuderia ha lavorato a lungo con lui in Mercedes durante gli anni d’oro del team tedesco. Non solo, anche Jerome D’Ambrosio, Deputy Team Principal, è una conoscenza avendo ricoperto un ruolo simile in Mercedes.

Un alleato strategico fuori dalla pista

L’arrivo di Hamilton non è visto solo come una mossa tecnica ma anche commerciale. Il britannico è più di un pilota, è un imprenditore e una figura di grande spessore e rilevanza globale. Il suo impero economico è stimato intorno ai 420 milioni di euro fatto di interessi che spaziano dalla ristorazione al real estate, nello sport, attività sociali e ambientalismo.

Hamilton è infatti co-fondatore di NetCo, una società impegnata nella produzione di carne di origine vegetale insieme a Roger Federer e Jeff Bezos. In collaborazione con Leonardo DiCaprio, ha lanciato la catena di fast food vegano Neat Burger. Inoltre, è co-proprietario della squadra NFL dei Denver Broncos e potrebbe fare la sua comparsa anche nel mondo della MotoGP con KTM. L’arrivo in Ferrari apre nuove sinergie che vanno oltre la F1, rafforzando il marchio del Cavallino anche fuori dal circuito.

L’obiettivo mondiale

Per la Ferrari, l’arrivo di Hamilton è un chiaro segnale dell’intenzione di puntare al massimo obiettivo. Nello specifico il titolo mondiale piloti che manca ormai da troppo tempo, dal 2007. Ma le aspettative non si fermano qui. La Rossa spera di sfruttare l’esperienza del campione britannico per affrontare al meglio i cambiamenti regolamentari per il 2026 e mantenere un alto livello nelle stagioni seguenti quando con molta probabilità, verrà accompagnato a svolgere altri ruoli strategici in Scuderia.

Hamilton, dal canto suo, ha sempre manifestato un certo fascino per il mito Ferrari. Dopo aver dichiarato di giocare da bambino ai videogames, arriva il coronamento di una straordinaria carriera con la volontà di infrangere ancora qualche record.

L’inizio del sogno

La partnership tra Hamilton e Ferrari è destinata a far discutere e, soprattutto, a far sognare. Da un lato, c’è un pilota che ha già scritto pagine importanti della F1; dall’altro, una Scuderia che incarna l’essenza stessa del motorsport. Le premesse per un’intesa vincente ci sono tutte. Tutto dipenderà dal trasformare nel breve tempo, queste promesse in realtà. Riportare la Ferrari sul gradino più alto è la volontà di tutti, anche di un altro pilota, Charles Leclerc, che non resterà a guardare e che anzi vorrebbe “portare la bandiera”.

A poche settimane dalla presentazione ufficiale della nuova stagione, Ferrari lancia un chiaro messaggio alle rivali. E se ancora online non vediamo foto di Hamilton con la nuova tuta, la strada è ancora lunga e piena di incognite. Non resta che aspettare il semaforo verde della F1 2025 per scoprire se questa unione d’intenti produrrà gli effetti tanto desiderati.