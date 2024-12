Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Max Verstappen è riuscito a difendersi dai tentativi di rimonta di Lando Norris, conservando lo scettro di campione del mondo nel 2024. La prima parte di stagione dove la Red Bull Racing motorizzata Honda faceva una grande differenza sulla McLaren e tutti gli altri team si è rivelata essere decisiva. Il figlio d’arte di Jos non avrà vita facile nel prossimo campionato. Oltre all’armata di Woking, campione del mondo in carica, il drink team dovrà vedersela anche con la Scuderia Ferrari, seconda in graduatoria costruttori nell’annata appena conclusa, fresca dell’ingaggio di Lewis Hamilton, il pilota di F1 con più vittorie della storia.

L’anglocaraibico porterà una ventata di novità nella squadra italiana, a partire da un diverso approccio al weekend, frutto di anni di esperienza in un team vincente. La Scuderia modenese non conquista un titolo dal lontano 2008. Nel box della Rossa c’erano Felipe Massa e Kimi Raikkonen, entrambi ritirati dal circus da diversi anni. Questo la dice già lunga sulla necessità di un veterano in grado di indirizzare gli sviluppi della monoposto. Carlos Sainz ha fatto un discreto lavoro in Ferrari, ma non è bastato per tornare sul tetto del mondo. Charles Leclerc, finalmente, avrà la spalla giusta per fronteggiare i temibili rivali di McLaren, Red Bull Racing e Mercedes.

Verstappen alza la pressione su Hamilton

Il 7 volte iridato, al primo anno sulla Rossa, proverà a velocizzare il processo di apprendimento della nuova vettura. Non ha preso parte ai test di fine anno ma ha scelto di accorciarsi le vacanze per mettersi subito a disposizione del team principal Frederic Vasseur. Un ottavo Mondiale al volante della Ferrari lo farebbe entrare di diritto nel cuore dei tifosi. Max Verstappen è consapevole che potrebbe fare la differenza la presenza di Lewis nell’abitacolo della erede della SF24.

Max Verstappen non si è sbilanciato sulle possibilità di vittoria del rivale, ma allo stesso tempo ha detto la sua sul cambio di team del numero 44. Intervistato dal Mirror, il campione della Red Bull Racing, parlando delle chance mondiali di Lewis, ha annunciato: “È difficile dirlo. Dipende tutto anche da quanto è competitiva la Ferrari. Penso che quando Lewis ha una buona macchina, si motiva di più in modo naturale. È così che funziona“. Il nativo di Hasselt ha poi aggiunto: “Forse è un bene per lui avere un piccolo cambio di scenario e una nuova motivazione perché non credo che la perderà mai. È solo il modo in cui viene usata“.

L’opinione di Max Verstappen sulla stagione 2025

“Ritengo che sarà comunque una annata molto competitiva. Può succedere di tutto. Anche per noi, non si sa ancora in questo momento quanto saremo competitivi l’uno contro l’altro, ma questo la rende anche molto eccitante una volta che sai che le auto sono pronte“, ha concluso l’alfiere della Red Bull Racing. Hamilton e il classe 1997 si sono sfidati senza esclusione di colpi nel 2021, dimostrando di essere quasi alla pari. Sono stati i dettagli, nel finale di stagione ad Abu Dhabi, a decretare il trionfo dell’olandese e la disfatta del neo pilota della Ferrari.

Una nuova sfida tra i due è attesa dagli appassionati di tutto il mondo. Max avrebbe il vantaggio di conoscere a perfezione l’ambiente nel quale opera da quasi 10 anni. Lewis, invece, potrebbe essere motivato a dare il massimo per superare i riconoscimenti di Michael Schumacher proprio al volante di una Ferrari. Il futuro è una pagina bianca tutta da scrivere, ma per ora l’unica certezza è che Verstappen non si farà trovare impreparato dagli attacchi in pista del numero 44.