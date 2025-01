Il quattro volte campione del mondo, Max Verstappen, potrebbe in futuro ottenere un sedile prestigioso in un altro team

Fonte: ANSA Verstappen, sarà addio alla Red Bull Racing? Offerta irrinunciabile

La proposta è di quelle irrinunciabili qualora si materializzasse. Max Verstappen è diventato l’oggetto del desiderio di tutti i competitor della griglia di F1 che vorranno lottare per il titolo mondiale negli anni avvenire. Il nativo di Hasselt rappresenta il prototipo di campione perfetto: giovane ma già esperto, arrembante sul piano prestazionale e velocissimo anche su monoposto non impeccabili. Intorno alla sua figura tantissime squadra potrebbero plasmare i prossimi progetti tecnici.

Max, per ora, è legato da un contratto con la Red Bull Racing sino al 2028. I contratti in F1 sono fatti per essere stracciati, come dimostra il rinnovo di Hamilton con Mercedes, nel momento in cui arriva una offerta monstre. Il figlio d’arte di Jos crede, fortemente, nella possibilità di tornare a ruggire al volante di una RB, tuttavia l’addio di Adrian Newey e le decisioni dei vertici di Honda di non rifornire più le monoposto anglo-austriache potrebbero spingerlo a cambiare aria prima della naturale scadenza del suo accordo.

Le prospettive di Max Verstappen

Il campione olandese, nel 2025, correrà con l’obiettivo di eguagliare Michael Schumacher a quota 5 titoli di fila. Un’impresa piuttosto ardua, data la competitività di Ferrari e McLaren nella seconda parte della scorsa stagione. Il numero 1 dovrà superarsi per conservare lo scettro. In questo scenario il passaggio di Hamilton in Ferrari con lo scopo di trionfare con 3 diverse auto in carriera potrebbe, ulteriormente, motivare Max ad approdare in una nuova squadra.

I più grandi campioni della storia della F1 hanno sempre provato a vincere su monoposto differenti. Ci sono riusciti, oltre a Hamilton, anche il Kaiser della Ferrari, Fangio e Prost nella classifica dei più vincenti all-time. Verstappen potrebbe essere spinto a inseguire un progetto ambizioso, come fece Vettel dopo 4 titoli in RB, non allontanandosi troppo da Milton Keynes. L’Aston Martin, oltre a Newey, vorrebbe coprire d’oro anche Max Verstappen con un contratto da 1 miliardo di sterline a stagione. Una cifra che fa quasi apparire irrisorio l’ingaggio di Hamilton con la Ferrari. Lance Stroll, il proprietario del team, sarebbe disposto a tutto pur di strappare il campionissimo alla Red Bull Racing. Sulle tracce del numero 1 vi sarebbe anche la Mercedes.

Verstappen, sarà addio alla Red Bull Racing?

Secondo il Daily Sport i vertici della Scuderia britannica si sarebbero già attivati per la raccolta di denaro tramite i soci. Nessuno nella storia ha mai ricevuto un ingaggio miliardario in F1. Lance Stroll ha dato mandato a Jefferson Slack, suo amico personale e consigliere in Aston Martin, di procedere con la raccolta fondi per il più grande investimento di tutti i tempi. La posizione economica del magnate canadese, padre di Lance, è plurimiliardaria ma la questione avrebbe un peso anche in termini di budget cap.

Verstappen ha giurato fedeltà alla squadra che lo ha reso una leggenda ma potrebbe anche tentennare in futuro. Per ora il quattro volte iridato percepisce una cifra di 60 milioni di euro annui. Se non vorrà invecchiare nel circus, come spesso ha dichiarato, potrebbe anche decidere di diventare miliardario sposando il progetto del team inglese che dal 2026 avrà anche le Power Unit Honda. La domanda che i fan si pongono: Verstappen affiancherà un altro esperto campione come Alonso o soffierà il sedile al figlio del capo? Lo scopriremo nei prossimi tempi.