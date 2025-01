Il numero 1 della F1, Max Verstappen, ha fatto una capatina in Italia per inaugurare l’acquisto di uno yacht di 33 metri

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Il nuovo acquisto italiano di Max Verstappen

Max Verstappen si sta godendo una piacevole pausa invernale in attesa del via della settantaseiesima edizione del campionato mondiale di Formula 1. L’olandese lotterà per la sua quinta corona consecutiva, avendo nel mirino il Kaiser Schumacher che, nel quinquennio aureo in Ferrari, fece segnare il record assoluto. Il numero 1 ha sofferto, notevolmente, in pista nella seconda parte di 2024 a causa di un netto calo di performance della RB20. L’addio del progettista più vincente della massima categoria del Motorsport, Adrian Newey, complicherà i piani futuri della Red Bull Racing.

Il 2025 si prevede un anno ricco di incognite per il nativo di Hasselt. Sarà l’ultima recita di Honda come fornitore del drink team e ci sarà un nuovo corso con il giovane Liam Lawson, promosso dopo poche tappe nello Junior Team. L’addio di Sergio Perez potrebbe avere una certa incidenza negli equilibri della squadra anglo-austriaca. Il neozelandese avrà un atteggiamento arrembante e proverà a impressionare il team principal, Christian Horner, e il consigliere della RBR, Helmut Marko. Con tante novità tecniche sulla monoposto 2025, l’unica grande certezza della squadra con sede a Milton Keynes sarà il figlio d’arte di Jos.

Nuovo yacht per Verstappen

SuperMax si è costruito un patrimonio invidiabile in oltre 10 stagioni nel circus. Può permettersi ville e mezzi di lusso. La sua ultima imbarcazione è stata battezzata “Unleash the lion”, ovvero “Scatena il leone”. In occasione del varo il quattro volte campione del mondo era accompagnato dalla fidanzata Kelly Piquet e da alcuni suoi collaboratori. Si tratta di una imbarcazione di ultima generazione di 33 metri. Il varo è avvenuto nell’area che il cantiere Overmarine ha nel porto di Viareggio. Un servizio di sicurezza impeccabile ha accolto il pilota, senza lasciare spazio a tifosi e paparazzi.

Max Verstappen ha atteso 2 anni prima del “grande evento” e anche la fidanzata Kelly Piquet e alcuni suoi collaboratori hanno voluto assistere al varo dello yacht della serie Mangusta. Si tratta di un “Super Sport 33”. Tra l’altro 33 era il numero di gara usato dall’olandese prima di elevarsi sul tetto del mondo, nel 2021, dopo un duello al cardiopalma con Hamilton, neo acquisto della Scuderia Ferrari. Per l’occasione speciale Max si è presentato a Viareggio in pantaloni bianchi e giacca blu.

L’ultimo sfizio del campione F1

Dopo un rapido incontro con il personale e la direzione aziendale del cantiere Overmarine, guidato dalla famiglia del compianto Giuseppe Balducci, Verstappen ha pranzato in un locale esclusivo e blindato della Versilia. Non è chiaro se lo yacht continuerà a rimanere a Viareggio, oppure verrà spostato in qualche altro porto. La residenza di Verstappen si trova nel Quartiere Fontvieille, una zona delle zone più esclusive di Monaco, nota per il suo porto turistico e le scenografiche viste sul mare.

Max ha scelto l’eccellenza italiana dei canteri viareggini per l’acquisto del suo bolide su acqua. Dopo Cristiano Ronaldo, Roberto Mancini e il Presidente del Manchester City, Mansour, anche il campione della Red Bull Racing non ha resistito al fascino della tecnologia nostrana. Si godrà il suo yacht nella prossima pausa estiva, quando sarà anche diventato papà. Kelly Piquet, infatti, ha annunciato la gravidanza e lo yacht sarà un perfetto nido d’amore per sfuggire a sguardi indiscreti.