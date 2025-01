Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Hamilton: le prossime tappe della sua avventura con la Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton è arrivato in Italia, sul tracciato di Fiorano, avvolto da una fitta nebbia. Il 22 gennaio scorso i tifosi della Scuderia hanno avuto la possibilità di ammirare, per la prima volta, il vincitore di 105 Gran Premi al volante di una Rossa. Le condizioni atmosferiche in stile inglese hanno reso ancora più mistico il momento, impreziosito da una folla urlante dal cavalcavia di via Giardini, a Maranello, che si affaccia proprio sul circuito privato della Ferrari.

La prima sgasata a Fiorano dell’altro 7 volte campione del mondo, Michael Schumacher, il 16 novembre 1995, era avvenuta ugualmente nella nebbia. Sarà di buon auspicio? Lewis ha già compiuto 40 anni e dovrà fare dei programmi sul breve periodo nel box della Rossa. Nella passata stagione ha concluso al settimo posto con 223 punti, alle spalle anche del suo compagno di squadra George Russell. I continui problemi di bilanciamento della Mercedes non hanno aiutato, ma nelle poche tappe in cui la W15 è stata competitiva, il numero 44 è stato protagonista, come in occasione delle vittorie a Silverstone e a Spa Francorchamps.

Ferrari, i primi giri di pista di Hamilton

Alle ore 9.16 del 22 gennaio scorso la SF-23 numero 44 con tutti gli sponsor aggiornati è uscita dal box per un giro di installazione con gomme da bagnato sotto gli occhi del Team Principal, Fred Vasseur, e del vice Jerome d’Ambrosio. In garage c’era tutta la famiglia dell’ex campione della Mercedes. Lewis ha dato le prime indicazioni all’ingegnere di pista Riccardo Adami e agli altri tecnici. Su gomme da asciutto il campione ha iniziato poi a spingere, alternando giri veloci a partenze da fermo sotto lo sguardo vigile anche del vicepresidente Piero Ferrari.

Nella sua prima uscita su una Ferrari Lewis Hamilton ha percorso 30 giri per un totale di 89 chilometri, meno di quanto avrebbe desiderato. Da quest’anno i test TPC (Testing of Previous Cars) sono limitati per i titolari, che non possono affrontare più di mille chilometri nel corso dell’anno su monoposto datate. Lewis si è riunito con gli ingegneri nel debriefing della sua prima sessione, facendo il punto sulle sensazioni alla guida. E’ corso dai tifosi e ha salutato il popolo ferrarista.

Hamilton, nuovo appuntamento in agenda

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo il test di Fiorano, scenderanno nuovamente in pista per una sessione a Barcellona la prossima settimana. I colleghi di AutoRacer.it hanno annunciato che la coppia della Scuderia modenese si alternerà al Montmelò ancora sulla SF-23 tra il 28 e il 30 gennaio prossimi, per una full immersion di 3 giorni. I due alfieri del Cavallino hanno sinora sfruttato un totale di 131 km sui 1000 concessi alle monoposto TPC e completeranno il programma.

Hamilton avrà l’occasione di calarsi nell’abitacolo della Ferrari SF-24, approfittando dei test Pirelli del 4-5 febbraio, con gomme in configurazione 2026. Alla sessione prenderà parte anche la McLaren, campione del mondo costruttori in carica. Secondo le norme del regolamento, l’auto a effetto suolo dello scorso anno sarà adattata per accogliere le mescole sperimentali della Pirelli. Il test si effettuerà sul tracciato di Barcellona, da sempre terreno di caccia per piloti, tecnici e meccanici per sperimentare il materiale tecnico. Il 19 febbraio 2025, la Ferrari svelerà la sua nuova vettura, il “Progetto 677”, in occasione di una presentazione esclusiva che si terrà tra Maranello e Fiorano. Lo shakedown si terrà lo stesso giorno a Fiorano, prima di volare in Bahrain (26, 27 e 28 febbraio) per i test ufficiali con tutti i team di F1. Lo start della prossima stagione avverrà a Melbourne dal 14 al 16 marzo.