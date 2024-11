Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Ecco le novità della Jeep Avenger MY25

Jeep ha annunciato ufficialmente l’apertura degli ordini per la Nuova Jeep Avenger MY25, ulteriore passo in avanti del programma di crescita del SUV di segmento B della Casa americana che, grazie anche a una gamma ricca di varianti, sta raccogliendo ottimi risultati sul mercato europeo e, in particolare, in Italia. Il debutto della versione MY25 è anche l’occasione per Jeep per il lancio della The North Face Edition, edizione speciale del modello, già svelata alcune settimane fa, sfruttando la base di partenza della Avenger 4xe, con motorizzazione ibrida e trazione integrale.

Una gamma completa

La Jeep Avenger continua a registrare risultati positivi sul mercato e, di recente, si è confermata come il SUV più venduto in Italia. Uno dei segreti del successo del B-SUV della Casa americana è rappresentato dalla gamma, una delle più articolate del segmento. Avenger, infatti, è disponibile in diverse varianti, con l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Oltre all’entry level con il motore 1.2 benzina da 100 CV, infatti, ci sono le ibride e-Hybrid e 4xe a cui si affianca la versione Full Electric.

La gamma della Jeep Avenger MY25 è composta da vari allestimenti: si parte dalla versione Longitude, ora dotata del sistema Keyless Start, a cui si affianca la versione Altitude, che aggiunge ora i fari fendinebbia a LED, la telecamera posteriore “drone view” a 180°, i fari abbaglianti automatici, il sistema Keyless Start e lo specchietto retrovisore auto-oscurante.

Al vertice della gamma c’è l’allestimento Summit. Jeep, inoltre, consente ai clienti di poter personalizzare il SUV grazie ai pacchetti Infotainment & Convenience Pack e Winter Pack (disponibili per tutta la gamma) a cui si affiancano Leather Pack e Open-Air Sunroof (disponibili per le versioni Altitude e Summit). Per tutta la gamma, inoltre, c’è ora la nuova colorazione grigio pastello “Storm”.

Una delle novità della Avenger MY25 è rappresentata dall’integrazione di ChatGPT, disponibile con i contratti Connected Navigation e Connect PLUS. L’IA diventa, come definito dalla stessa azienda, un co-pilota virtuale che può pianificare e ottimizzare i viaggi seguendo quattro diverse modalità (Freedom, Adventure, Passion e Authenticity). ChatGPT è sempre più diffuso nel settore auto e anche altri modelli del Gruppo Stellantis, come la gamma Peugeot, possono sfruttarne l’integrazione.

La gamma del SUV parte da 24.500 euro mentre l’elettrica, la versione più costosa del modello, è disponibile con un prezzo di listino di 39.400 euro.

La promo di novembre

L’apertura degli ordini della Jeep Avenger MY25 segna anche l’arrivo di un’interessante promo, riservata ai clienti che sceglieranno di ordinare il SUV nel corso del mese di novembre. Per le prossime settimane, infatti, la Avenger sarà disponibile a partire da 149 euro al mese e con anticipo di 5.784 euro (prezzo riferito alla versione benzina con allestimento Longitude).

Anche le altre varianti, quindi la e-Hybrid, la 4xe e la Full Electric, sono ordinabili per il mese di novembre con rate da 149 euro al mese. A cambiare, però, è l’anticipo, legato anche all’allestimento scelto e agli eventuali pack aggiuntivi. Per maggiori dettagli in merito è possibile recarsi in una concessionaria Jeep oppure consultare il sito della Casa.