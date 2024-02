Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Peugeot integra Chat GPT

Peugeot si butta nell’intelligenza artificiale. La Casa automobilistica del Leone comunica di aver integrato ChatGPT ai suoi modelli di ultima generazione, dalla 208 alla 508 (compresa la variante SW). Inoltre, anche i mezzi commerciali, rivolti cioè ai professionisti, sono interessati dalla medesima iniziativa. Il fine dei progettisti è di andare incontro ai gusti e alle esigenze del pubblico attuale, particolarmente sensibile alle innovazioni in ambito tecnologico.

Se in passato l’auto aveva una mera concezione funzionale, oggi il discorso è radicalmente cambiato. In parallelo alla consueta modalità d’impiego si è fatta largo una componente emozionale, incentrata sull’intrattenimento. Ed è quanto bisogna attendersi da ChatGPT, il servizio messo ora a disposizione dall’azienda francese.

L’attivazione è questione di pochi secondi, e i primi 10.000 richiedenti hanno l’opportunità di provarla gratuitamente per sei mesi. Secondo le dichiarazioni della compagnia, il contributo appena apportato permetterà di evolvere l’esperienza a bordo, sia del conducente sia del resto dei passeggeri.

L’ennesimo attestato di fiducia

Il nome di Chat GPT aveva già riscosso opinioni favorevoli tra gli operatori della filiera, e ora giunge l’ennesimo attestato di fiducia. Ma quali mansioni è in grado di svolgere nello specifico? Innanzitutto, può funzionare a mo’ di navigatore, definendo l’itinerario maggiormente in linea con le necessità del guidatore. Il consolidamento della gamma attuale di Peugeot passa pure da un “cervello elettronico” sofisticato, aperto all’interazione con l’utente.

Il rapporto uomo-macchina viene riletto, con uno scambio diretto e costante di informazioni. Grazie all’apprendimento da un’enorme quantità di dati, Chat GPT è capace di fornire risposte accurate fluide e personalizzate a qualsiasi domanda o richiesta. A illuminare la via ci aveva dapprima pensato Volkswagen, che all’inizio del 2024 aveva annunciato di servirsi proprio di Chat GPT, allettata dalle molteplici prospettive riconosciute dagli esperti di alta tecnologia.

Qualora il conducente abbia l’intenzione di concedersi un viaggio alla scoperta delle bellezze del territorio, allora sarà definito una tabella di marcia congrua alle sue richieste. Vale lo stesso nel caso in cui sia alla ricerca della tratta più breve per recarsi nel punto di destinazione indicato. In aggiunta, sa fornire una mappa con i punti di rifornimento presenti nella zona. Per le tratte lunghe ciò è davvero utile, soprattutto in riferimento alle colonnine di ricarica elettrica.

Al fine di ingannare l’attesa, ChatGPT prevede pure dei quiz personalizzati, affinché i bambini abbiano modo di distrarsi, senza che si annoino. Viaggiare in compagnia dei piccoli tende, talvolta, a essere piuttosto pesante. Ad esempio, partire in vacanza verso una meta piuttosto lontana mette a dura prova la pazienza. L’automobilista rischia, peraltro, di distrarsi, perciò il software sviluppato da OpenAI è di supporto.

Avvio istantaneo con comando vocale

Aggiunta all’i-Cockpit del Costruttore, ChatGPT si avvia semplicemente pronunciando le parole “Ok Peugeot”. Un’interazione naturale che rende l’impiego del sistema alla portata di chiunque. Persino chi ha poca confidenza con l’hi-tech vi prenderà immediata confidenza. Si apre un mondo di opportunità inedite, in quanto focalizzato su un costante work-in-progress. Accomunata a Peugeot dall’impegno perdurante nel migliorarsi, il software di AI è un ottimo compagno di viaggio, il migliore su cui poter fare affidamento in alcune circostanze.