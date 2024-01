Peugeot E-308 ed E-308 SW: il futuro elettrificato dell’eccellenza francese

Il panorama dell’automobilismo si evolve ulteriormente con il debutto delle nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW, versioni 100% elettriche che promettono di ridefinire gli standard del segmento C. Con uno sguardo al futuro della mobilità sostenibile, Peugeot presenta con orgoglio queste vetture che combinano stile distintivo, tecnologia avanzata ed eccezionale efficienza energetica.

La rivoluzione elettrica

Peugeot, marchio sinomino di innovazione nel mondo dell’automobile, porta avanti la sua missione di sostenibilità con il lancio delle nuove E-308 ed E-308 SW completamente elettriche. Queste vetture rappresentano una risposta senza compromessi alle esigenze dei clienti nel segmento C, unendo il carattere unico della 308 con il piacere di guida distintivo delle vetture del Leone.

La variante è l’autonomia

Disponibili negli allestimenti Allure e GT, le nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW sono già ordinabili. Entrambe le varianti sono alimentate da un nuovissimo motore elettrico da 115 kW (156 CV) e offrono un’autonomia dichiarata fino a 413 km nel ciclo WLTP, a seconda del livello di equipaggiamento.

Design affascinante

L’ ALLURE delle nuove E-308 ed E-308 SW è evidente già dal primo sguardo. Il design affonda le sue radici nel DNA Peugeot, con un cofano anteriore più lungo che esalta la silhouette e volumi sensuali. Il nuovo stemma del marchio si fa notare al centro della calandra, mentre la firma luminosa a forma di zanna incornicia i proiettori Matrix LED nella parte anteriore. I fari a LED a tre artigli nella parte posteriore completano un’estetica che fonde dinamicità ed eleganza.

Eccellenza tecnologica

La Peugeot E-308 ed E-308 SW presentano un motore completamente elettrico da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia per una reattività immediata. Questo motore offre una guida silenziosa, priva di vibrazioni e senza emissioni di CO2. La batteria di nuova generazione, da 54 kWh (51 kWh utili), adotta una chimica avanzata (80% Nichel – 10% Manganese – 10% Cobalto) che funziona a 400 volt, consentendo un’autonomia eccezionale.

Efficienza al vertice del segmento

L’efficienza è una priorità per Peugeot, evidenziata dagli sforzi combinati degli ingegneri nella progettazione del motore, dell’aerodinamica, dell’ottimizzazione del peso e nella riduzione delle perdite per attrito. La modalità di guida selezionabile (ECO, NORMAL e SPORT) e la modalità “BRAKE” per ottimizzare il recupero di energia offrono una gestione avanzata dei consumi energetici.

Tecnologia avanzata

Le nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW sono dotate di ausili alla guida di ultima generazione, tra cui il cruise control adattivo con funzione Stop and Go, il monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio e l’allerta traffico posteriore. Il PEUGEOT i-Cockpit di ultima generazione offre un’esperienza di guida avanzata, con un volante compatto, head-up display digitale tridimensionale e uno schermo touch centrale da 10 pollici.

Connettività facilità all’uso

La connettività è al centro dell’esperienza di guida, con la presenza del sistema i-Connect Advanced. Peugeot semplifica anche il processo di acquisto, offrendo un’esperienza di vendita online completa. Gli acquirenti possono ordinare, permutare veicoli e finanziare le loro nuove auto in modo totalmente digitale, con la possibilità di ricevere la consegna a domicilio.

La 308 che semplifica la vita

Per rendere la vita dei clienti ancora più facile, Peugeot offre un’applicazione MyPeugeot che comunica con il veicolo, consentendo la programmazione della ricarica a distanza o l’avvio del pre-condizionamento termico da remoto. L’applicazione Free2Move e-solutions aiuta a pianificare i viaggi, anticipando le tappe di ricarica grazie all’integrazione delle colonnine di ricarica presenti sul percorso.