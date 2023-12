Nuova Peugeot 208: icona di stile, tecnologia e sostenibilità

Da quando ha debuttato alla fine del 2019, la Peugeot 208 ha conquistato il cuore degli automobilisti europei, diventando l’auto più venduta in Europa per due anni consecutivi. Oggi la consacrazione di questa icona indiscussa della gamma Peugeot è dovuta alla versione completamente elettrica, la Peugeot E-208.

Evoluzione iconica

Erede di nove generazioni di city car Peugeot, la 208 si presenta ora in una dimensione completamente nuova, mantenendo l’essenza iconica nel segmento B. Il nuovo modello va oltre le aspettative, offrendo non solo un design reinventato e moderno, ma anche un’introduzione significativa all’elettrificazione, con la E-208, dotata di un’autonomia di oltre 400 km.

Eleganza e modernità

Il team di design Peugeot ha lavorato con passione e dedizione per infondere nuova vita alla 208, mantenendo intatto il suo fascino distintivo. Il risultato è un nuovo frontale che si fa notare, arricchito dalla nuova firma luminosa Peugeot che conferisce alla vettura un aspetto ancora più felino e atletico.

Il frontale, caratterizzato dai tre lunghi artigli luminosi verticali, diventa il punto focale del design, mentre i fari a tre artigli nella parte posteriore reinventano la firma luminosa. A completare l’aspetto esterno, una gamma di colori sorprendenti, come il nuovo Agueda Yellow, ad enfatizzare, se mai servisse, la sua personalità.

Tecnologia avanzata, esperienza di guida superiore

All’interno, la Peugeot 208 è all’avanguardia della tecnologia. L’i-Cockpit, fiore all’occhiello già nel suo primo debutto, si evolve ulteriormente, diventando più digitale, con un quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo touch centrale anch’esso da 10 pollici.

Il sistema Peugeot i-Connect offre una connettività completa, con Apple CarPlay/Android Auto, mentre la versione Advanced arricchisce l’esperienza con una navigazione connessa TomTom ad alte prestazioni. Gli aggiornamenti vengono eseguiti in modo semplice “over the air”.

Il futuro della guida sostenibile

L’elettrificazione è al centro dell’evoluzione della 208, che si propone con un motore completamente elettrico da 115 kW/156 CV, con una batteria da 51 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 400 km. Inoltre, le nuove varianti ibride, HYBRID 100 e HYBRID 136, offrono prestazioni efficienti e una guida più sostenibile.

Sicurezza e connettività: il binomio imprescindibile

La nuova 208 è equipaggiata con una vasta gamma di assistenti alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il riconoscimento esteso dei segnali stradali e l’avviso attivo di deviazione dalla corsia, garantendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

La Peugeot 208, con la sua evoluzione iconica e la forte spinta verso l’elettrificazione, dimostra di essere pronta ad affrontare il futuro dell’automotive. In un mondo automobilistico sempre più orientato alla sostenibilità e alla tecnologia, la 208 si presenta come un esempio di stile, innovazione e responsabilità ambientale in un pacchetto completo e volendo anche alla spina.