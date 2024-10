Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Presentata la nuova Peugeot E-408: ora è elettrica

Nel giugno del 2022 Peugeot aveva mostrato al mondo la sua 408, un crossover fastback del segmento C che aveva subito ammaliato tutti con la sua silhouette. In seguito la Casa francese ha posto un primo passo verso l’elettrificazione grazie ai due propulsori PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 e PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8. In seguito, all’inizio del 2024, è arrivato anche il motore HYBRID 136 48V e-DCS6. Ora però è tempo per questo modello di entrare definitivamente nella famiglia dell’elettrico con la nuova E-408.

L’apertura degli ordini è già prevista nella seconda metà di ottobre in Italia. Verrà costruita negli stabilimenti di Mulhouse e soprattutto beneficerà del programma ALLURE CARE con una garanzia di 8 anni o 160.000 km, la più lunga in assoluto in Europa. L’elettrificazione naturalmente non ha compromesso in alcun modo lo stile di questo particolare crossover.

Design aggressivo e nessun sacrificio di spazio

La Peugeot E-408 vanta le seguenti dimensioni: 4,69 m di lunghezza e 1,85 m di larghezza con specchietti ripiegati. Grazie alle generose dimensioni di questa vettura, la batteria è installata nel sottoscocca, sotto il pianale tra le ruote, così da non intaccare lo spazio nell’abitacolo. Nella parte posteriore della vettura troviamo le caratteristiche orecchie di gatto con il portellone del bagagliaio che grazie alle sue forme affilate è progettato per giocare con la luce.

Sul davanti, invece troviamo il logo Peugeot che si va ad incastonare alla perfezione all’interno della griglia. A dare però a tutta la vettura maggiore carattere sono anche i grandi cerchi Graphite da 19 pollici che presentano un design nuovo e sono equipaggiati da pneumatici 225-50R19. Grazie alla tecnologia LED, soprattutto nella parte anteriore, sono stati realizzati farri molto sottili, in particolare le due “zanne” che affondano nel paraurti.

Interni super personalizzabili

Grazie ad un volante compatto aumenta il piacere di guida visto che agevola la precisione e l’agilità di movimento. Poco sopra quest’ultimo troviamo poi il quadro digitale che include un pannello 3D da 10 pollici che si può personalizzare. L’infotainment permette di controllare il sistema Peugeot i-Connect Advanced che è fornito di serie. Troviamo poi un sistema di navigazione di altissimo livello offerto direttamente da TomTom, azienda da anni leader nel settore. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti di sistema, questi vengono effettuati over the air, quindi direttamente tramite la trasmissione dei dati della rete di telecomunicazioni.

Il sistema inoltre calcola il percorso migliore anche in base all’ubicazione delle stazioni di ricarica. È possibile inoltre collegare il telefono in maniera wireless con Android Auto e Apple CarPlay o tramite funzione di mirroring. All’interno di questa Peugeot E-408 troviamo poi un’illuminazione a LED personalizzabile in 8 diverse colorazioni. Tra i sedili anteriori inoltre troviamo la console che si estende dove è posizionato uno spazio per ricaricare lo smartphone in maniera wireless.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti di questa Peugeot E-408 riesce a sprigionare 157 kW/210Cv e una coppia di 345 Nm, ma soprattutto offre un’autonomia di 453 km nel ciclo misto WLTP. Il prezzo di questo nuovo crossover fastback dovrebbe aggirarsi intorno ai 45mila euro. Tutto poi dipende dal tipo di allestimento e personalizzazioni che poi si scelgono.