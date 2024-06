Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Peugeot 3008 Plug-In Hybrid parte da 44.950 euro

Peugeot ha annunciato l’apertura degli ordini della Nuova Peugeot 3008 Plug-In Hybrid. Si tratta di una nuova variante elettrificata del SUV Coupé della Casa francese, disponibile anche in versione elettrica al 100%. Questa nuova evoluzione del modello è ora ordinabile, garantendo alla clientela la possibilità di scegliere una versione ibrida, in grado di funzionare anche in modalità a zero emissioni, per semplificare gli spostamenti in ambito urbano.

Più di 100 km a zero emissioni

La nuova versione Plug-in Hybrid del SUV Coupé di Peugeot è dotata di un motore quattro cilindri 1.6 turbo benzina in grado di erogare fino a una potenza massima di 160 CV. Il motore è abbinato a un motore elettrico da 125 CV. La potenza combinata può arrivare fino a 195 CV con una coppia motrice di 350 Nm. Il modello di casa Peugeot ha ottime prestazioni, abbinando alla sostenibilità ambientale anche un carattere sportivo.

La velocità massima è di 220 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 7,8 secondi. Per passare da 80 km/h a 120 km/h, invece, servono 4,5 secondi. A gestire il sistema ibrido c’è un cambio automatico a sette marce. Da segnalare anche una batteria agli ioni di litio con capacità di 17,9 kWh, naturalmente più piccola rispetto a quella montata dalla variante elettrica Peugeot E-3008.

Secondo i dati di omologazione WLTP, la Nuova Peugeot 3008 in versione Plug-in Hybrid è in grado di percorrere fino a 87 chilometri con una carica della batteria. In modalità a zero emissioni, però, il SUV può raggiungere ben 102 chilometri di autonomia nel ciclo urbano. Per la carica, invece, c’è solo la possibilità di affidarsi alla ricarica in corrente continua, disponibile fino a 7,4 kW (come optional, di base è 3,7 kW).

Prezzi e allestimenti

La Nuova Peugeot 3008 Plug-In Hybrid è disponibile in due diversi allestimenti. La versione base Allure è ordinabile con un prezzo di 44.950 euro. C’è poi l’allestimento top di gamma, denominato GT, che viene commercializzato con un prezzo di 49.950 euro. Per tutta la gamma del SUV Coupé francese c’è la possibilità di accedere agli incentivi statali per le auto ibride, andando a tagliare la spesa complessiva per l’acquisto, con o senza rottamazione. Il modello di casa Peugeot può contare su di una buona dotazione di serie.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, l’allestimento base Allure, infatti, include i cerchi in lega da 19 pollici, il Panoramic i-Cockpit con due display da 10 pollici e supporto Android Auto e Apple CarPlay, il clima bizona, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio posteriori, i sensori luci e pioggia oltre ai fari a LED, anteriori e posteriori.

La versione GT è più ricca e include i cerchi in lega di alluminio diamantati da 20 pollici, il Panoramic i-Cockpit curvo da 21 pollici, la ricarica wireless per gli smartphone, il cruise control adattivo, le luci ambientali e il volante in pelle traforata oltre alla pedaliera in allumino e i sensori di parcheggio anteriori.

La gamma è proposta con la colorazione Blu Obsession di serie e le colorazioni Bianco Okenite, Blu Ingaro, Grigio Artense, Nero Perla e Grigio Titanio come optional. Per chi sceglie la versione GT c’è anche la possibilità di optare per gli ADAS di livello 2, come optional.