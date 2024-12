Fonte: www.peugeot.it Peugeot e-208: dimensioni e prezzo

Se vi piacciono le auto dall’aspetto sportivo e grintoso, non potrete certo restare indifferenti di fronte alla Peugeot e-208, la versione elettrica di un’auto che da quando è nata, nel 2012, ha saputo conquistare milioni di automobilisti e che ora è stata aggiornata in una versione più moderna, capace di attirare soprattutto i più giovani per le sue linee accattivanti e il design altamente sportivo. La nuova versione, realizzata dal 2019, da un punto di vista del design si scosta molto rispetto alle versioni precedenti ed è proprio questo il suo punto di forza che in questi anni ha alimentato il suo successo. La Peugeot e-208 è un’auto su cui il gruppo Stellantis ha puntato molto, basti pensare che è la prima vettura full electric realizzata dal gruppo: andiamo allora a scoprirla in ogni suo dettaglio, dalle dimensioni alle versioni disponibile, dalle caratteristiche della batteria e l’autonomia fino al prezzo.

Peugeot e-208: le dimensioni

La Peugeot e-208 è un’auto sportiva ma comunque comoda, in cui si può viaggiare comodamente anche in cinque persone (basti pensare che la lunghezza è superiore ai quattro metri, la larghezza è invece superiore a 1,7 metri) e ha un bagagliaio abbastanza capiente, di ben 309 litri. Capienza che può essere aumentata abbattendo i sedili posteriori fino a 1.163 litri. Riepiloghiamo allora tutte le misure della Peugeot e-208:

Lunghezza Peugeot e-208: 4,055 metri

Larghezza Peugeot e-208: 1,765 metri

Altezza Peugeot e-208: 1,430 metri

Passo Peugeot e-208: 2,540 metri

Capacità bagagliaio Peugeot e-208: 309 litri che può essere aumentata a 1.163 litri abbattendo i sedili posteriori

Peso Peugeot e-208: 1.530 kg

Fonte: peugeot.it

Peugeot e-208: gli allestimenti disponibili

In Italia la Peugeot e-208 è disponibile in tre allestimenti diversi: Style, Allure e GT. Vediamo allora quali sono le caratteristiche principali di ogni versione.

Peugeot e-208 Style: è la versione base ma può vantare numerosi optional di serie tra cui i cerchi in lega da 16″ con copricoperchio, lo schermo touchscreen centrale dal 10″ con Wireless Mirror Screen con Apple CarPlay e Android Auto (così da poter facilmente collegare l’auto al proprio smartphone), il bracciolo centrale, l’assistenza per il parcheggio posteriore, l’aria condizionata e il freno di stazionamento elettrico.

Peugeot e-208 Allure: questa è la versione intermedia fra le tre che sono disponibili. Tra gli optional di serie più interessanti troviamo i vetri laterali e posteriori oscurati, l’antenna a forma di pinna di squalo, il quadro strumenti digitale da 10″ con il sistema Peugeot i-Cockpit, il sistemo di ausilio per il parcheggio sia anteriore che posteriore e gli specchietti retrovisori elettrici.

Peugeot e-208 GT: il terzo e ultimo allestimento è quello più avanzato. Fra gli optional di serie di questa versione citiamo i cerchi in lega Bitonto a taglio diamantato ds 17″, il sistema Peugeot i-Cockpit ma nella versione 3D con quadro strumenti digitale da 10″, la telecamera posteriore in HD che aiuta molto gli automobilisti in fase di retromarcia e nei parcheggi.

Peugeot e-208: i colori disponibili

La Peugeot e-208 nella versione Style è disponibile in sole quattro colorazione: quella base è il Giallo Agueda (che è un giallo tendente al verde), poi ci sono il Bianco Banchisa, il Nero Perla e il Grigio Artense.

Nella versione Allure la Peugeot e-208 può essere acquistata in un numero ben maggiore di colorazioni: oltre ai già citati Giallo Agueda (che è il colore base di ogni allestimento), Bianco Banchisa, Nero Perla e Grigio Artense, l’auto è disponibile anche nei colori Grigio Selenium, Rosso Elixir e Blu Vetigo. Tutti questi colori disponibili nella versione Allure, sono disponibili anche per la Peugeot e-208 con l’allestimento GT.

Peugeot e-208: la batteria, l’autonomia e i tempi di ricarica

Quando si parla di automobili elettriche non si può non parlare di batterie e di autonomia: due aspetti fondamentale che, giustamente, interessano molto agli automobilisti che si avvicinano a un qualsiasi modello a zero emissioni.

Per quel che riguarda la Peugeot e-208 va sottolineato che è possibile sceglierla con due motorizzazioni differenti: la prima con una batteria da 50 kWh lordi e 45 kWh netti e un motore da 136 CV di potenza, la seconda con una batteria da 51 kWh lordi e un motore da 156 CV di potenza. La prima versione ha un’autonomia dichiarata dalla casa costruttrice di 362 chilometri, la seconda invece ha un’autonomia di 400 chilometri. Passando ai consumi, la versione con il motore da 136 CV consume 13,2 kWh ogni 100 chilometri, la versione con il motore più potente da 156 cavalli consuma invece 12 kWh ogni centro chilometri percorsi. Insomma, per quel che riguarda l’autonomia, non si può certo dire che la Peugeot e-208 sia un’auto che debba essere costantemente ricaricata: con un solo “pieno” di corrente è infatti possibile percorrere diversi chilometri.

Parlando di batterie e di autonomia, diamo un’occhiata anche ai tempi di ricarica. In modalità di ricarica a corrente continua, la Peugeot e-208 impiega meno di mezz’ora (circa 25 minuti) a passare dal 20% all’80% di carica della batterà. Ma va detto che, di serie, l’auto dispone di una caricatore monofase da 7,4 kW che consente la ricarica anche in corrente alternate. Tra gli optional che si possono scegliere, al momento dell’acquisto di quest’auto, c’è però anche un caricatore più potente da 11 kW che può essere eventualmente acquistato al posto di quello da 7,4 kW. A voi la scelta.

Peugeot e-208: il prezzo

Ma quanto costa la Peugeot e-208? Come abbiamo visto in precedenza è disponibile in tre diverse versioni: Style, Allure e GT. Ogni versione ha un prezzo differente, quella più economica è la Peugeot e-208 Style che può essere acquistata a partire da 33.680 euro.

La Peugeot e-208 Allure ha invece un prezzo di listino di 35.330 euro, quella più cara è invece la Peugeot e-208 GT che ha un prezzo di partenza di 38.430 euro (ma d’altronde abbiamo visto che questa è la versione con anche il maggior numero di optional di serie e tutti molto interessanti) Quelli che abbiamo riportato sono i prezzi inerenti alle versioni base, al momento dell’acquista possono poi essere aggiunti anche una serie di optional (ma anche scegliere un colore della carrozzeria differente da quello base, che abbiamo visto essere il Giallo Agueda) che fanno inevitabilmente aumentare il prezzo finale.