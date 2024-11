Peugeot 208 Racing è una vera auto da corsa accessibile per tutti, pensata per i piloti alle prime armi e per i più esperti per far divertire alla guida in sicurezza

Stellantis stupisce tutti con la sua branca Motorsport svelando la nuovissima Peugeot 208 Racing, il primo veicolo da corsa adatto a giovani talenti e piloti esperti. Progettata per confermarsi all’introduzione delle normative FR6, per la prima volta si tratta di un’auto da corsa che mira ad affermare l’ambizione del brand di rendere gli sport motoristici accessibili a tutti con prezzi competitivi e con qualità, prestazioni e sicurezza messe al primo posto.

Un’auto da corsa per tutti

Incredibile, ma vero. Con Peugeot 208 Racing Stellantis fa le cose in grande, lasciando tutti a bocca aperta. Sì, perché non solo è un’auto da corsa, ma lo è per tutti. Sviluppata in collaborazione con conducenti esperti e testata in condizioni impegnative, la 208 Racing incarna i valori fondamentali di Stellantis Motorsport: dinamismo, accessibilità e piacere di guida.

Il team tecnico si è messo a disposizione per mettere a punto una vettura perfetta sia per i giovani inesperti che per i più talentuosi piloti. Motivo per cui l’apporto di grandi nomi come Joann Bonato, Léo Rossel, Alexandre Bengué, Teddy e Jimmy Clairet è servito per rendere l’auto perfetta per ogni occasione e guidatore. Dal feedback dei piloti, e dall’esperienza di ognuno di loro, è stata definita un’esperienza di gestione e guida adatta a tutti i tipi di conducente.

Ispirata ai suoi illustri predecessori, la Peugeot 208 Racing consente a chi è al volante di concentrarsi sull’essenziale, ovvero l’arte della guida. Gli pneumatici standard Michelin Pilot Sport PS5, montati di serie sulla Peugeot 208 Racing, raggiungono facilmente la loro gamma di prestazioni e offrono una maneggevolezza fluida ed efficiente.

Quanto costerà

Un’auto da corsa vera, in carne e ossa, che si fa accessibile per tutti. In termini di guida e anche, soprattutto, in termini economici. Perché il nuovo gioiello del Motorsport made in Stellantis ha un prezzo conveniente.

Peugeot 208 Racing, infatti, ha un costo di 38.900 euro Iva esclusa, pronta da guidare e immatricolata.

Quando arriva Peugeot 208 Racing

Gli ordini per la nuova vettura da corsa di Stellantis sono aperti già da un mese. Dal 17 ottobre 2024, infatti, Peugeot 208 Racing è ordinabile.

I primi modelli, fa sapere il Gruppo, dovrebbero arrivare già nella prima metà del 2025. Secondo le stime, le consegne sarebbe già state programmate per febbraio 2025.

Costi ridotti e divertimento alla guida

Il prezzo c’è, l’ipotetica data di consegna pure. Cosa manca? Di certo non l’entusiasmo nel mettersi al volante di un’auto che è alimentata esclusivamente da superetanolo-E85, che ridurrà significativamente le emissioni di CO2, stimate al 30% secondo uno studio di IFPEN.

La scelta di materiali, componenti e parti di produzione per la Peugeot 208 Racing segue gli esigenti standard di qualità applicati ai progetti Stellantis Motorsport in Rally4 e Rally2, acclamati in tutto il mondo. Il motore turbo a 3 cilindri, presente in 208 Racing, è uno dei più affidabili ed economici sul mercato delle competizioni motoristiche. Prese insieme, ognuna di queste scelte ha portato a un’auto moderna, nuova e pronta per ogni tipo di gara e che offre il miglior rapporto qualità-prezzo a oggi sul mercato.

Una vettura che, assemblata nelle officine Stellantis Motorsport in Francia, è conforme alle specifiche e agli standard di produzione di altissimo livello.