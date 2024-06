Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Mercato europeo positivo per Stellantis

Buone notizie per il gruppo Stellantis che nei primi cinque mesi del 2024 si è confermato in crescita nel mercato europeo ritagliandosi un’importante fetta della quota. Il Gruppo, infatti, ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, registrando una crescita dei volumi di vendita tanto nel comparto autovetture quanto in quello dei veicoli commerciali, incrementando di 0,2 punti i risultati ottenuti nel 2023. Dati che sorridono, soprattutto in Paesi come Germania e Portogallo dove le vendite sono balzate in avanti portando a una crescita dell’1,8% nel perimetro EU29, assicurandosi una quota di mercato del 18,5%.

Stellantis e la crescita in Europa

Raggiungere un traguardo è esaltante, ma confermarsi non è di certo cosa da tutti. Ma Stellantis, in questo senso, sa bene come fare e i risultati sono dalla sua ancora una volta. Il Gruppo, infatti, ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi portando a casa dati di vendita esaltanti, confermando di fatto la crescita in tutta la zona e marcando con ancor più decisione il territorio. Grazie all’aumento delle vendite dell’1,8%, ben 0,2 punti in più rispetto al 2023, Stellantis ha infatti in mano il 18,5% della quota di mercato nel Vecchio Continente.

La crescita delle vendite nei primi cinque mesi dell’anno è stata del 3% in Francia, del 3,4% nel Regno Unito, dello 0,3% in Spagna, dell’11,2% in Portogallo e di quasi il 22% in Germania dove la quota di mercato dell’azienda ha raggiunto il 13,6%. Importanti incrementi delle vendite a due cifre sono stati realizzati anche in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia.

Ma come va Stellantis nei suoi mercati principali? In Francia, per esempio, detiene una quota di mercato pari al 31% con quattro modelli nella top ten dei veicoli più venduti, con Peugeot nelle sue varianti 208, 308 e 2008 che domina su Citroen C3. Successo, per quest’ultimo modello, che viene confermato anche in Italia dove a maggio Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 33,4% con cinque modelli tra i primi dieci, con la sola Fiat Panda davanti a C3 e con Lancia Ypsilon a seguire con Jeep Avenger e Opel Corsa. In Germania le vendite di Peugeot sono invece cresciute di oltre il 60%, quelle di Opel del 33% e quelle di DS Automobiles e di Citroen rispettivamente del 28,8% e del 14%.

Sorrisi anche dal settore BEV

Risultati positivi anche nel settore BEV che, nonostante un rallentamento del mercato, consente a Stellantis di assicurarsi una quota del 13,8% dall’inizio dell’anno nella regione UE29 conquistando la leadership in vari segmenti.

In Francia, per esempio, i volumi dei BEV sono cresciuti del 56%, raggiungendo una quota di mercato del 37,9%, con Peugeot E-208 e Fiat 500e al primo e al secondo posto della classifica dei veicoli più venduti. La Polonia ha raggiunto una quota di mercato del 9,4% su base annua con una crescita di 0,8 punti rispetto allo scorso anno.

E Stellantis Pre-Owned Vehicle, l’ente dei veicoli usati del Gruppo, è un’altra branca che promette bene. L’ente, infatti, sta ampliando la propria offerta di veicoli elettrici per promuovere una mobilità sostenibile, portando di fatto a un incremento del 140% dei volumi di veicoli a basse emissioni (LEV) in diversi Paesi europei rispetto al 2023, con oltre il 20% delle vendite di LEV registrate in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.