Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Peugeot 3008 è l'ultima endotermica prodotta a Sochaux

Tempi che cambiano, anche per le più importanti fabbriche legate indissolubilmente alla storia del proprio marchio. Ed è così si chiude un capitolo anche per la mitica fabbrica di Sochaux, ovviamente unita alle vicende di Peugeot, che grazie a un esemplare di Peugeot 3008 equipaggiato con motore alimentato a benzina, ha chiuso con le linee di assemblaggio dedicate ai veicoli endotermici. Alle porte dell’estate del 2024, l’impianto transalpino stacca la spina a un pezzo di storia, che era tornata arrembante a partire dal 2012 quando era stata inaugurata con la sua nuova veste. Dunque, il SUV 3008 di seconda generazione, numero di serie 1.388.163, è l’ultimo prima di una nuova pagina.

La fabbrica di Sochaux, alcuni cenni storici

Questo sito è stato fondamentale per il successo proprio di Peugeot 3008, un modello che ha registrato, fin dalle prime battute, dei numeri importanti di vendita e ha consentito alla fabbrica francese di sfornare produzioni da primato qualche anno fa, grazie anche al contributo di Peugeot 308 e Opel Grandland sulle sue linee di assemblaggio. Negli ultimi anni, un grande investimento di oltre 200 milioni di euro ha consentito di ammodernare le linee, per accogliere la piattaforma elettrica STLA Medium. Al contempo, sono arrivate anche altre migliorie, che hanno reso questo stabilimento più accogliente.

Adesso è giunto il momento di dire addio ai veicoli 100% termici: “È un punto di svolta, un nuovo capitolo – dicono direttamente dalla fabbrica di Sochaux – ma gli eccellenti risultati del sito, il livello degli investimenti e questa nuova generazione di veicoli ci permettono di rimanere leader nelle vendite e nella produzione in Francia”.

Avanti per una nuova strada

Dunque, lo stabilimento Stellantis di Sochaux avrà il suo ruolo chiave anche nel presente e nel futuro. Perché, se da una parte abbiamo la chiusura di un cerchio con l’ultima endotermica prodotta, dall’altra assistiamo a un cambiamento figlio di una chiara strategia firmata dal grande gruppo franco-italiano di andare spediti verso le motorizzazioni elettrificate. Le uniche che, salvo ripensamenti imponderabili della politica, saranno prodotte in Europa a partire dal 2035.

Dunque, il lavoro nello stabilimento di Sochaux, da adesso, si concentrerà sulle ultime generazioni di Peugeot 3008 e 5008 (di recente rinnovate), entrambe solamente a trazione elettrificata. Disponibili esclusivamente con motori ibridi leggeri o in versione 100% elettrica, andranno ad abbracciare le esigenze di quel pubblico che, oltre alla comodità, ricerca un approccio più green alla mobilità. Questa nuova era non deve spaventare, poiché l’ambiziosa idea del colosso industriale è di far uscire dalle linee circa 400.000 veicoli l’anno. Un quantitativo utile per mantenere questa fabbrica transalpina come punto cardine della produzione dell’azienda, come lo è stata per moltissimi anni.

L’incidente di Lancia Ypsilon

L’importante è che non succedano strani incidenti, come quello che coinvolse la nuova Lancia Ypsilon, appena prima della presentazione ufficiale del modello alla platea internazionale. L’utilitaria italiana finì nell’acqua e fu ripescata dalle gelide acque del fiume che bagna la fabbrica francese, svelando i tratti distintivi del suo look. La cosa più curiosa, è che la Ypsilon non viene assemblata a Sochaux, bensì in Spagna. Misteri che nessuno ha provato a spiegare, ma che restano nella storia recente di questo impianto.