Fonte: Ufficio stampa Peugeot Peugeot e-3008 è l'auto elettrica più economica con una batteria da 100 kWh

Direttamente dal Salone di Parigi è arrivata un’importante novità per quel che riguarda il mondo dell’elettrico: è stata infatti presentata la nuova Peugeot e-3008. Perché questa notizia merita una menzione particolare? Perché l’auto della casa automobilistica francese è ora l’elettrica più economica tra quelle che hanno una batteria da 100 kWh. Sappiamo tutti che le vetture a zero emissioni hanno prezzi maggiori rispetto alle classiche auto termiche (ma anche rispetto a quelle ibride o a quelle alimentate a gas) e il costo dipende molto dalla batteria: maggiore è la sua capacità, maggiore è l’autonomia della vettura e maggiore è anche il prezzo, di conseguenza minore è il numero di automobilisti in grado di potersi permettere le auto elettriche di segmenti superiori. Per questo motivo è una notizia positiva che il fatto che sia stata presentata un’auto elettrica con una batteria da 100 kWh con un prezzo inferiore rispetto a quelle già presenti sul mercato.

Peugeot e-3008: il prezzo

Ma quanto costa la Peugeot e-3008? Il prezzo è di circa 55.000 euro. Può sembrare ancora molto elevato ma è certamente inferiore (e anche di molto) rispetto alle concorrenti dello stesso segmento attualmente sul mercato che arrivano a costare il doppio. Non sono molte quelle che hanno un prezzo di partenza inferiore ai 100.000 euro e, in molti casi, questa soglia è addirittura superata.

Certo il prezzo di partenza della Peugeot 3008 elettrica è superiore rispetto a quello dello stesso modello ma nella versione ibrida: in questo caso si parte da 38.700 euro.

Peugeot e-3008: la batteria

La batteria della Peugeot e-3008 è prodotta della Gigafactory di Douvrin, in Francia. La sua capacità netta è di 98 kWh e, come riferito dal gruppo Stellantis, consente all’auto di avere un’autonomia di 700 km.

Per quel che riguarda i tempi di ricarica, per passare dal 20% all’80% impiega meno di mezz’ora, per la precisione 27 minuti. Passando ai consumi, quelli dichiarati sono di 14 kWh per ogni 100 chilometri percorsi. È inoltre possibile eseguire la ricarica rapida in appena dieci minuti che permette di percorrere cento chilometri, facendo però risparmiare notevolmente tempo all’automobilista.

Questa batteria verrà utilizzata anche su altri modelli del gruppo Stellantis: sulla e-408, sull’Opel Grandland, sull’Alfa Romeo Giulia e sull’Alfa Romeo Stelvio, anche se in questi ultimi casi le piattaforme saranno differenti.

Peugeot e-3008: le altre versioni disponibili

Oltre che nella versione con la batteria a 98 kWh e un’autonomia di 700 km, la Peugeot e-3008 è disponibile anche in una versione più economica con una batteria da 73 kWh e un’autonomia di 527 km. In questo caso il prezzo di partenza è di 41.800 euro.

La Peugeot e-3008 arriverà sul mercato anche con una terza versione, 4×4, con una batteria con una capacità di 73 kWh e un’autonomia dichiarata di 500 km.

L’auto, in qualsiasi versione la si scelga, è altamente personalizzabile e possono essere inseriti diversi optional tra cui il tettuccio panoramico e gli interni in un tessuto differente rispetto a quello proposto di serie. Ovviamente l’aggiunta dei vari optional, così come la scelta di un colore differente della carrozzeria rispetto a quello base, fanno inevitabilmente lievitare il prezzo dell’auto.