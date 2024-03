Peugeot E-3008: una rivoluzione nell’ambito dei SUV elettrici

PEUGEOT ha lanciato il suo nuovo modello E-3008, una rivoluzione nell'ambito dei SUV elettrici, tracciando la strada per il futuro della casa del leone.

Nuovo PEUGEOT E-3008 segna una svolta nell’industria automobilistica, con una prospettiva rivoluzionaria che abbraccia l’elettrico. Con oltre 1.320.000 unità vendute in 130 paesi negli ultimi 7 anni, PEUGEOT 3008 si conferma un best-seller. Tuttavia, con l’ambizione di PEUGEOT di offrire una gamma completa di veicoli elettrici entro il 2025 e di trasformare l’intera gamma in modelli 100% elettrici entro il 2030, l’azienda ha introdotto il nuovo E-3008 per tracciare la strada verso il futuro dell’automobile.

Il PEUGEOT E-3008 è il primo veicolo a sfruttare la piattaforma STLA Medium di Stellantis, portando la gamma PEUGEOT a un livello superiore. Questa innovativa piattaforma promette prestazioni di alto livello in termini di autonomia fino a 700 km, tempo di ricarica di soli 30 minuti e una serie di servizi connessi avanzati.

Design all’avanguardia

Il design del nuovo E-3008 sposa l’eleganza con l’efficienza, con linee da SUV fastback che lo rendono immediatamente riconoscibile. Il frontale high-tech e il posteriore con spoiler “galleggiante” non solo aggiungono stile, ma ottimizzano anche l’aerodinamica del veicolo.

Interno tecnologico e confortevole

L’abitacolo di PEUGEOT E-3008 offre un’esperienza di guida senza pari, con il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit che unisce un display curvo da 21 pollici con funzionalità avanzate di infotainment e controllo. L’uso di materiali premium e il comfort eccezionale dei sedili certificati AGR completano l’esperienza di guida.

Prestazioni elettriche imbattibili

Con una gamma di motorizzazioni elettriche che garantiscono autonomie fino a 700 km, PEUGEOT E-3008 offre prestazioni senza compromessi. La batteria ad alto voltaggio e i sistemi di ricarica rapida assicurano un’esperienza di guida efficiente e senza problemi.

Connettività avanzata e sicurezza

Dotato dei più recenti sistemi di infotainment e connettività, PEUGEOT E-3008 offre un’esperienza di guida connessa e sicura. Con funzionalità di guida semi-autonoma e una gamma completa di sistemi di sicurezza attiva, il nuovo E-3008 offre tranquillità e affidabilità su strada. PEUGEOT E-3008 si posiziona così all’avanguardia dell’innovazione elettrica e del design automobilistico, tracciando la strada per il futuro dell’industria automobilistica.