Peugeot rivoluziona il segmento SUV con il nuovo E-3008

E-3008: Allure, Design e Performance in primo piano

Entro il 2025, PEUGEOT prevede di offrire la gamma più ampia di auto elettriche tra tutti i marchi generalisti in Europa. Il lancio del suo nuovo SUV fastback elettrico, denominato “Next-Level” E-3008, sostituisce il best-seller della casa automobilistica, promettendo di portare il design, il piacere di guida e le prestazioni elettriche a nuovi livelli. Il nuovo E-3008 rappresenta un’evoluzione radicale, combinando l’estetica di un SUV fastback con un design reinventato e altamente efficiente. La vettura promette di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già entro il 2025, con l’obiettivo ambizioso di convertire tutta la gamma in versione 100% elettrica entro il 2030.

Alla scoperta del nuovo E-3008: Allure, Design, e Performance

Il nuovo E-3008 di PEUGEOT introduce una nuova era nell’elettrico, con linee da SUV fastback che incarnano eleganza, efficienza e spaziosità, grazie alla silhouette dinamica e aerodinamica che migliora l’abitabilità. La vettura si distingue per un frontale high-tech, caratterizzato dalla firma luminosa a tre artigli e da un trattamento dei fari e della calandra completamente nuovo.Il design esterno si unisce all’esperienza tecnologica dell’abitacolo, il cui punto focale è il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit. Questo innovativo sistema combina un display panoramico curvo da 21 pollici che raggruppa l’head-up display e lo schermo touch centrale, offrendo un ambiente di guida e un’ergonomia senza precedenti. Il sistema è concepito per garantire un’esperienza di guida coinvolgente e altamente tecnologica.

Performances eccezionali e connettività avanzata

La piattaforma STLA Medium di Stellantis, su cui poggia il Nuovo E-3008, ridefinisce gli standard delle prestazioni elettriche. Offre un’ampia gamma di motorizzazioni elettriche, con autonomie fino a 700 km, rendendo il veicolo uno dei più compatti della sua categoria senza compromettere lo spazio per i passeggeri e i bagagli. PEUGEOT non tralascia la sicurezza e l’innovazione tecnologica, introducendo funzionalità di guida semi-autonoma e una serie completa di sistemi di sicurezza attiva. Il veicolo è dotato di Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition, e molte altre funzioni progettate per migliorare la sicurezza e la tranquillità del conducente.

Il Nuovo PEUGEOT E-3008 rappresenta un punto di svolta nell’industria automobilistica in fatto di elettrificazione. La casa automobilistica francese ha posto l’accento non solo sulle performance e sull’autonomia, ma anche sull’esperienza di guida e sulla connettività avanzata. Con questa vettura, PEUGEOT prosegue il suo impegno verso un futuro automobilistico sostenibile e all’avanguardia.

Il lancio del Next-Level E-3008 sottolinea la volontà di PEUGEOT di essere un leader nell’offerta di veicoli elettrici, anticipando le aspettative del mercato e stabilendo nuovi standard nel settore automobilistico.