Nuovo Peugeot E-3008 è pronto a rivoluzionare il segmento C: tre motorizzazioni elettriche e il meglio della tecnologia in un SUV compatto dallo stile unico

Il nuovo Peugeot 3008 è completamente reinventato: disegnato da zero sulla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, il SUV fastback è un manifesto del prossimo futuro del marchio francese, che con E-3008 entra in una nuova dimensione elettrica.

L’ambizione di Peugeot è quella di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025, per raggiungere il 100% di elettrificazione entro il 2030: l’esordio di questo nuovo corso è affidato a E-3008, SUV dinamico che unisce piacere di guida, prestazione, efficienza e il massimo del comfort – anche da un punto di vista di tecnologia e sistemi di assistenza alla guida.

Il SUV francese, per cui gli ordini sono aperti dalla fine dello scorso anno (anche con motore ibrido), sarà disponibile in tre motorizzazioni elettriche, pensate per soddisfare le esigenze più diverse: si va dai 210 ai 320 CV di potenza, con autonomia compresa tra 527 e 700 km.

E-3008: il SUV fastback di Peugeot cambia pelle

Peugeot E-3008 è il primo veicolo a beneficiare della nuova piattaforma BEV STLA Medium di Stellantis, che sarà alla base dei futuri veicoli elettrici del Gruppo e che stabilisce un nuovo punto di riferimento sul mercato.

Disegnato da zero per abbracciare con la classica allure felina di Peugeot la piattaforma STLA Medium, il nuovo E-3008 è immediatamente riconoscibile per la silhouette dinamica da SUV fastback, che gli permette d coniugare eleganza, efficienza e abitabilità.

Pur essendo spazioso tanto quanto il predecessore, offrendo buona abitabilità nella seconda fila e un volume del bagagliaio di 520 litri, il nuovo Peugeot E-3008 è uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C (misura 4,54 metri in lunghezza per 1,89 m di larghezza).

Oltre alle linee slanciate, colpiscono il nuovo frontale high-tech, con fari e calandra completamente ridisegnati attorno al nuovo emblema Peugeot, e lo spoiler “galleggiante” sul posteriore, che modernizza la tradizionale inclinazione della linea fastback ed esalta le curve del nuovo design di E-3008 ottimizzando l’aerodinamica.

Eleganza e qualità del design esterno mantengono le promesse e seguono il guidatore all’interno dell’abitacolo, dove fanno bella mostra di sé lo spettacolare schermo panoramico flottante da 21 pollici del nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit (che raggruppa l’head-up display e lo schermo touch centrale) e la sofisiticata illuminazione ambientale a LED personalizzabile in varie tinte.

E-3008, comfort e praticità senza compromessi

L’abitacolo del nuovo Peugeot E-3008 offre ai passeggeri un’esperienza rilassante e molto confortevole, resa ancora più ricca per il conducente grazie alla morbida rivoluzione che ha interessato i comandi: oggi la parte centrale della plancia ospita gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto completamente personalizzabili che permettono di accedere a 10 diverse funzioni, mentre il selettore del cambio si trova a destra del nuovo volante compatto, accanto al pulsante di avviamento.

Il comfort senza compromessi del nuovo SUV elettrico di Peugeot viene esaltato dai nuovi sedili sagomati in schiuma ad alta densità, che sulla versione GT sono ventilati e dispongono di una funzione massaggio, e dal sistema AQS (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell’aria che entra nell’abitacolo e, laddove necessario, attiva automaticamente la funzione di riciclo dell’aria.

Per la prima volta nella gamma Peugeot, inoltre, i sedili anteriori possono essere dotati di imbottiture laterali adattative che si gonfiano o si sgonfiano elettricamente per adattarsi perfettamente alla corporatura dei diversi passeggeri.

All’interno del suo elegante abitacolo, il nuovo E-3008 offre ben 17 vani portaoggetti (per un volume totale di circa 34 litri), ricarica wireless sulla console centrale, spazio refrigerato sotto il bracciolo centrale, portabicchieri e cassetto portaoggetti.

Guida semi-autonoma e sistemi di sicurezza

Il comfort offerto da nuovo Peugeot E-3008 continua con l’esperienza tecnologica, che semplifica la vita del conducente e assicura il massimo della sicurezza a tutti gli occupanti del veicolo.

Oltre al Peugeot iConnect Advanced, completo di navigatore 3D, trip planner e attivazione a comando vocale, sul 3008 si trovano i frutti del progresso in ambito di guida semi-autonoma e una gamma completa di sistemi di sicurezza attivi, che vanno dall’Active Safety Break all’Extended Traffic Sign Recognition per la lettura dei cartelli stradali.

Quanto alla guida semi-autonoma, E-3008 rappresenta un ulteriore passo avanti del sistema Drive Assist Plus, che assiste il conducente utilizzando tutti i sensori dell’auto (telecamere, radar, ecc.) e le informazioni del sistema di navigazione connesso.

Tra le funzionalità disponibili sul nuovo Drive Assist Plus, l’Adaptive Cruise control che aiuta a mantenere il veicolo nella propria corsia di marcia, il Semi-automatic Lane Change e l’Anticipated speed recommendation (Adattamento consigliato della velocità), che rileva le variazioni dei limiti di velocità leggendo i cartelli stradali e suggerisce al conducente la velocità ideale di marcia.

La nuova piattaforma elettrica, motorizzazioni e prestazioni

Peugeot E-3008, abbiamo visto, è il primo modello costruito sulla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, la piattaforma “BEV-by-design” che promette prestazioni ineguagliate e la migliore autonomia della categoria (fino a 700 km), pur restando in dimensioni compatte.

Progettato sin dal principio come modello elettrico, il nuovo Peugeot E-3008 dispone di una gamma piuttosto varia di motorizzazioni: si va dal 210 CV a due ruote motrici all’opzione Dual Motor a 4 ruote motrici e 320 CV di potenza, entrambe con un’autonomia di 527 km, e c’è anche la versione con autonomia estesa fino a 700 km (230 CV).

La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio da 400V (Nickel, Manganese e Cobalto) permette il massimo della flessibilità anche in materia di ricarica, con due tipi di caricabatterie per la corrente alternata (da 11 kW e da 22 kW) e un’opzione che permette di accedere a potenze fino a 160 kW: con quest’ultima modalità di ricarica, Peugeot E-3008 può passare dal 20 all’80% di carica in 30 minuti (nella versione con autonomia standard).

Grazie alla frenata rigenerativa a 3 livelli, inoltre, sarà possibile decidere il livello di recupero dell’energia, impostando il livello di decelerazione più adatto alle proprie esigenze di guida.

Nuovo Peugeot E-3008 è già in vendita in versione ibrida da 136 CV e nella nuova veste elettrica (con 210 CV di potenza e 527 km di autonomia), a un prezzo di listino che parte da 41.980 euro. Presto si aggiungeranno alla gamma le nuove motorizzazioni elettriche, con trazione integrale oppure con autonomia estesa fino a 700 km.