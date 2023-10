Born2Rent: il tuo partner di noleggio lungo termine Volkswagen

Nel dinamico mondo del noleggio lungo termine, Born2Rent si pone come leader del settore offrendo sin dalla sua fondazione trasparenza, competenza, ampia disponibilità di vetture in pronta consegna nonché la flessibilità di rispondere con completezza a tutte le esigenze di mobilità dei suoi clienti: privati, professionisti e grandi flotte aziendali.

La filosofia di Born2Rent è ispirata alla soddisfazione del cliente: Soddisfare il cliente è la nostra priorità. Un cliente soddisfatto è un cliente che gratifica il nostro lavoro.

Born2Rent propone soluzioni di noleggio a lungo termine, offrendo una consulenza personalizzata e altamente specializzata per il marchio Volkswagen in ogni regione e città italiana.

Esperienza e professionalità

Il team di consulenti è direttamente formato dalla casa madre, garantendo a tutti i clienti un servizio di alta qualità in grado di proporre soluzioni che soddisfino ogni genere di esigenza, familiari, personali o aziendali. La consolidata esperienza nel mondo Volkswagen, che nasce nel 1977, è la testimonianza della professionalità e della passione che Born2Rent dedica ai suoi clienti.

I consulenti Born2Rent seguono con cura ed attenzione il cliente dal primo contatto fino alla consegna dell’auto o del veicolo commerciale in qualsiasi città d’Italia. Il cliente, in qualsiasi momento della giornata, da casa o dal suo ufficio, può contare sulla competenza degli esperti per la scelta dell’auto, individuare la soluzione di noleggio più adatta e vantaggiosa, per il disbrigo delle pratiche burocratiche ed infine anche per la consegna della Volkswagen scelta comodamente nella propria città.

Le Proposte Born2Rent

Born2Rent propone soluzioni di noleggio di qualsiasi modello della gamma Volkswagen, spaziando dal settore delle autovetture a quello dei veicoli commerciali Volkswagen. Tutte le soluzioni sono completamente personalizzabili. Con la massima serenità, il cliente sceglie la durata del noleggio, il chilometraggio annuo e l’eventuale anticipo che può essere anche pari a zero euro.

Born2Rent si avvale di un ampio e diversificato stock di Volkswagen e veicoli commerciali in pronta consegna: dalle classiche autovetture con motore termico alle nuove generazioni di auto ibride ed elettriche al 100%. La rete capillare di partner in Italia permette di garantire quindi una consegna a domicilio in tempi brevi, rispondendo alle esigenze tempestive dei nostri clienti.

Servizi inclusi

Tutti i contratti di noleggio a lungo termine includono i servizi utili per garantire una guida sicura e serena. Nel canone mensile saranno inclusi i seguenti servizi:

RCA, senza franchigia, massimale 26 milioni

Incendio e furto, con penale, anche ZERO, a tua scelta tra quelle disponibili

Copertura Danni, Atti vandalici, Cristalli ed Eventi naturali con penale variabile

Infortuni conducente, non ha penale, che copre eventuali danni subiti da chi guida

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Immatricolazione e messa su strada

Gestione Multe e Spese Amministrative

Servizi opzionali

Pneumatici: sono inclusi tutti gli interventi di controllo, riparazione e sostituzione dei pneumatici.

Vettura sostitutiva: devi lasciare l’auto per un intervento e non vuoi restare a piedi? Questa è la soluzione che fa per te.

Cambio gomme Estive/Invernali.

Vettura sostitutiva o Assistenza Stradale 24/7 (carro attrezzi) in caso di auto in panne.

Scegliere Born2Rent significa scegliere una soluzione di mobilità innovativa e godere di una serie di vantaggi economici, operativi e gestionali. Per info e preventivi puoi metterti in contatto con i consulenti specializzati. Scopri come sul sito dell’azienda.