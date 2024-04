Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: iStock - deepblue4you L'analisi ANIASA-Dataforce sul mercato dei noleggi auto: la Top 5 dei modelli più scelti

La prima analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da ANIASA e Dataforce rivela un quadro confortante per quanto riguarda le immatricolazioni a noleggio. Nonostante la contrazione dei noleggi a lungo termine, pesano in positivo il buon andamento dei veicoli commerciali a lungo termine e il boom del noleggio auto a breve termine, che in base all’elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI segna un +71,13% rispetto al primo trimestre 2023.

Questa prima indagine, che punta a evidenziare i principali trend in atto per i settori del lungo e del breve termine, analizza il mercato nel dettaglio fornendo anche la classifica dei veicoli preferiti dagli italiani per il noleggio e delle alimentazioni più diffuse per veicoli privati e commerciali.

Noleggio a lungo termine: le 5 auto più richieste

Iniziamo dal noleggio a lungo termine (NLT), che in questo primo trimestre fa segnare una contrazione del 13,55% (dovuta anche al fatto che nel 2023 ha beneficiato di un ampio portafoglio ordini legato anche alle ritardate consegne del 2021 e 2022).

Per questo tipo di noleggio, spesso visto come una valida alternativa all’acquisto di un’auto nuova, la classifica delle auto più scelte dagli italiani non presenta grandi sorprese. Al primo posto c’è la Fiat Panda, che in controtendenza mostra un deciso rialzo delle immatricolazioni, pari al +25,08%. E la Panda non è quella che cresce di più.

Scorrendo la classifica elaborata da ANIASA e Dataforce si incontrano in ordine: al secondo posto Nissan Qashqai, che cresce del 62,16% forse grazie al nuovo powertrain ibrido full e-Power, Volkswagen T-Roc (sugli stessi volumi dello scorso anno) e Toyota Yaris Cross, che fa segnare un aumento di quasi il 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Chiude la Top 5 dei noleggi a lungo termine Kia Sportage (+21,6%).

Veicoli commerciali e NBT: la Top 5

Nel noleggio a breve termine (NBT), lo scenario è completamente diverso: l’auto più richiesta è la Lancia Ypsilon, che come si legge nell’analisi ANIASA “ha quasi quadruplicato il numero di nuove targhe”. Seguono la FIAT 500X, molto vicina a triplicare le immatricolazioni e la Fiat Panda, che invece sconta un leggero calo (-7,19%). Al quarto posto la Fiat 500, che cresce di quasi il 60% rispetto allo scorso anno, e Jeep Renegade, in decisa flessione (-22,07%). Il tutto a fronte di un aumento dei noleggi a breve termine che si è assestato sul +71,13% rispetto ai dati dello scorso anno.

Anche il noleggio dei veicoli commerciali leggeri a breve termine ha fatto registrare una buona crescita, che si riflette in aumenti consistenti sulle immatricolazioni di tutti i veicoli della Top 5. I più scelti nel primo trimestre sono Iveco Daily, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Isuzu N Series e Renault Trafic.

Sul fronte del noleggio a lungo termine, il veicolo commerciale più apprezzato è il Fiat Ducato (+31,05%, in linea con l’incremento medio del mercato). Al secondo posto troviamo il Fiat Doblò, in crescita del +47,7%, seguito da Ford Transit (+507,82%), Fiat Panda (+25,44%) e Fiat Fiorino (-31,78%). Il noleggio dei veicoli commerciali leggeri segna anche il ritorno prepotente del diesel, che si mantiene costantemente ben al di sopra dell’80% di quota, con una “maggioranza bulgara” del 94,5% nei noleggi a breve termine.