Come cambiano i concessionari: l’approccio phygital di Horizon Automotive

L’approccio phygital è per Horizon Automotive la chiave per vivere un’esperienza in cui tecnologia e cura per il cliente si incontrano per creare un mondo di possibilità

Fonte: Getty

L’industria automobilistica sta attraversando una rivoluzione che coinvolge sia i veicoli che il modo in cui le persone li utilizzano e li vivono. In questo contesto, il ruolo del concessionario tradizionale si sta modificando per adattarsi alle nuove esigenze dei clienti e alla evoluzione delle tecnologie digitali. Al centro di questa trasformazione c’è Horizon Automotive, un brand che ha scelto di essere pioniere di un cambiamento radicale con un approccio phygital che unisce la comodità del digitale con il valore dell’esperienza fisica.

Che cos’è l’approccio phygital di Horizon Automotive

Quando si parla di phygital ci si riferisce alla fusione tra mondo fisico e digitale. Un connubio che abbatte le barriere tra lo spazio online e quello offline. Horizon Automotive ha adottato questa filosofia per rivoluzionare il concetto di concessionario. Ha così creato una sinergia tra tecnologia e contatto umano. L’obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza senza interruzioni, in cui l’efficienza del mondo digitale si integra con la fiducia e la competenza del supporto in persona.

Per il cliente di Horizon Automotive, l’esperienza comincia già da casa. Attraverso una piattaforma digitale che gestisce ogni aspetto del noleggio a lungo termine aiutando il cliente a trovare la vettura più in linea con le proprie esigenze e la soluzione di mobilità più conveniente. Il suo viaggio però non si ferma qui, perché può sempre visitare gli Horizon Stores, all’interno dei quali verrà accolto e seguito da un Team dedicato, sperimentando davvero una sensazione di affidabilità e supporto completo di chi il prodotto lo sa trattare meglio di chiunque altro. I consulenti Horizon, infatti, risponderanno a tutte le domande e daranno la e possibilità al cliente di effettuare un test drive del modello da lui selezionato. Inoltre, Horizon Automotive segue il cliente a 360 gradi anche nella fase di post vendita e assistenza. Per quel che riguarda lo sviluppo di servizi invece, Horizon ha creato una serie di servizi premium, come il Drive it Easy dedicato alla presa e riconsegna del veicolo del cliente a casa o in ufficio, utilizzando tutto il potenziale aftersales della rete di dealer presenti sul territorio che fanno parte del nostro network.

Il noleggio a lungo termine: scelta flessibile e intelligente

Il mondo dell’automobile non è più legato alla sola proprietà del veicolo. Oggi la flessibilità è una priorità e Horizon Automotive interpreta questa tendenza con una proposta chiara e conveniente: il noleggio a lungo termine.

Lo è perché questa formula elimina i costi imprevisti legati alla manutenzione e alla svalutazione del veicolo. I clienti di Horizon Automotive possono guidare un’auto all’avanguardia, con una gestione semplice e senza sorprese. Questa formula si adatta alle esigenze di un pubblico che va dai professionisti in movimento alle aziende che gestiscono flotte, fino ai privati alla ricerca di una soluzione smart per la mobilità quotidiana.

Esperienza unica, qualità e innovazione: i pilastri di Horizon Automotive

Horizon Automotive è il partner che accompagna i clienti in ogni fase del loro percorso di mobilità. Questo approccio si fonda sui pilastri dell’innovazione, della qualità e della praticità.

Horizon Automotive investe in nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente. L’approccio phygital è solo una parte di questa strategia che vede l’uso di strumenti digitali avanzati per rendere il processo intuitivo e accessibile.

Ogni aspetto dell’offerta Horizon Automotive riflette l’impegno per la massima qualità, sia in termini di veicoli disponibili sia di servizio clienti, garantendo un’esperienza premium: dai modelli delle auto selezionate fino alla cura e all’attenzione in concessionaria.

In un mondo dove il tempo è il bene più prezioso, Horizon Automotive semplifica e rende trasparente ogni fase del noleggio. Grazie alla sua piattaforma digitale, i clienti accedono alle informazioni necessarie, prendono decisioni informate e ricevono assistenza.

Horizon Automotive e la capillarità sul territorio: un brand vicino al cliente

Un altro elemento fondamentale della strategia dell’azienda è la sua capillarità sul territorio. Con una rete di concessionari fisici, Horizon Automotive garantisce un’esperienza coerente e di alta qualità. La presenza rafforza il concetto di territorialità: un valore presente sin dall’inizio per essere al fianco dei suoi clienti, virtualmente e fisicamente.

Il futuro della mobilità: Horizon Automotive leader nella mobilità alternativa

Horizon Automotive anticipa e plasma le tendenze. Grazie a una visione chiara e orientata al cambiamento si è affermata come leader nella mobilità alternativa con un occhio attento alle esigenze di un pubblico dinamico e moderno.

L’approccio phygital è una risposta alle richieste di un mondo connesso e rapido. Il cliente di oggi non si accontenta più di scegliere tra il fisico e il digitale: vuole il meglio di entrambi e Horizon Automotive è pronta a offrirlo.

Horizon Automotive come compagno di viaggio verso il futuro

L’approccio phygital di Horizon Automotive è il futuro del settore della mobilità. È un modo innovativo di noleggiare auto ed è una filosofia che mette al centro il cliente. Che tu sia un professionista in movimento, un’azienda alla ricerca di flessibilità o un privato appassionato di motori e tecnologia, Horizon Automotive è il partner per affrontare il futuro con sicurezza, intelligenza e successo.

In un mondo dove il cambiamento è la costante, Horizon Automotive si pone come il compagno di viaggio per chi vuole vivere la mobilità in modo nuovo, più libero e senza compromessi. È una scelta intelligente e una garanzia di qualità e innovazione, pronta a guidarti nel viaggio verso il futuro della mobilità.