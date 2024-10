Horizon Index, gli strumenti alla base del noleggio più adatto alle tue esigenze di mobilità

Il noleggio a lungo termine che calza come un abito sartoriale e ci fa risparmiare esiste, scopriamo che cosa sono e come funzionano gli Horizon Index

Fonte: Horizon

L’acquisto di un’auto nuova e la sua manutenzione sono due voci che nel bilancio individuale o familiare hanno un peso importante. Come alternativa, spesso, guardiamo le soluzioni proposte dai vari provider del noleggio a lungo termine (NLT), chiedendoci quale sia l’offerta più vantaggiosa e che soddisfi le nostre richieste.

Per fortuna ci sono numerosi strumenti in grado di calcolare il canone mensile e tra questi citiamo i quattro algoritmi sviluppati dalla tech mobility company Horizon Automotive che semplificano la vita al cliente e mettono a confronto, in tempo reale, tutte le tariffe disponibili sul mercato grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale.

Noleggiare a portata di click

Dalla configurazione della vettura al pacchetto di servizi, la piattaforma online intuitiva sviluppata da Horizon Automotive consente di scegliere e mettersi alla guida della nuova auto con pochi e semplici click.

L’offerta presente nel catalogo del sito è composta da auto, per la maggior parte, in pronta consegna presso i concessionari partner. Inoltre, sempre online, è possibile chiedere un primo contatto con l’azienda o con uno dei 20 store dedicati dislocati sul territorio.

Partendo dalla scelta della vettura dettata dalle nostre esigenze, è possibile confrontare più proposte di canoni, visualizzare le caratteristiche di ogni singolo modello di auto caricato sulla piattaforma e individuare i benefici dell’offerta di noleggio di Horizon Automotive rispetto all’acquisto in proprietà e ai canoni offerti dalle altre compagnie.

Trasparenza e semplicità, come funzionano gli Horizon Index

Gli Horizon Index sono un insieme di strumenti basati su algoritmi proprietari del tech-mobility company Horizon Automotive, che consentono ai clienti di confrontare il canone presente sul sito con quelli pubblicati sui principali siti web di noleggio a lungo termine, arrivando anche a suggerire le migliori alternative disponibili.

Non solo, l’azienda strizza già l’occhio al futuro sempre più elettrico e ha dedicato alle migliori soluzioni elettriche uno degli Index.

Horizon Automotive ha sviluppato un sistema intuitivo calibrato su quattro principali indici di ricerca: Horizon Index, Horizon Index 2, Horizon Super Index e Horizon Green Index, che aiutano i clienti a identificare l’opzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze , mostrando al cliente il massimo livello di convenienza tra noleggio a lungo termine con Horizon, alternative di noleggio online e acquisto in proprietà andando a ottimizzare il budget.

Andiamo a scoprirli nel dettaglio:

Horizon Index: è il primo algoritmo lanciato dall’azienda, nel 2022. Progettato su un algoritmo di data scraping (tecnica che raccoglie grandi quantità di dati da più fonti in maniera efficiente), riesce in tempo reale a rielaborare tutti i canoni proposti online mettendoli a confronto con l’offerta di Horizon e rilevando la cifra che il cliente può risparmiare.

è il primo algoritmo lanciato dall’azienda, nel 2022. Progettato su un algoritmo di data scraping (tecnica che raccoglie grandi quantità di dati da più fonti in maniera efficiente), riesce in tempo reale a rielaborare tutti i canoni proposti online mettendoli a confronto con l’offerta di Horizon e rilevando la cifra che il cliente può risparmiare. Horizon Index 2: è la guida intelligente per scegliere tra acquisto e noleggio. Grazie a un algoritmo con valori certificati da ACI e partner Horizon, si analizzano in tempo reale tutti i costi nascosti dell’acquisto di un’auto. Questo strumento permette di individuare la soluzione più conveniente per le esigenze dell’utente . Dalle spese di manutenzione all’assicurazione, dall’assistenza stradale al valore residuo, Horizon Index 2 considera ogni aspetto, offrendo una panoramica completa e trasparente, mostrando all’utente il risparmio tra noleggiare un’auto a lungo termine e acquistare un’auto di proprietà.

Grazie a un algoritmo con valori certificati da ACI e partner Horizon, si analizzano in tempo reale tutti i costi nascosti dell’acquisto di un’auto. Questo strumento permette di . Dalle spese di manutenzione all’assicurazione, dall’assistenza stradale al valore residuo, Horizon Index 2 considera ogni aspetto, offrendo una panoramica completa e trasparente, mostrando all’utente il risparmio tra noleggiare un’auto a lungo termine e acquistare un’auto di proprietà. Horizon Super Index: Super Index: questo strumento definitivo combina i risultati di Horizon Index 1 e Horizon Index 2, mostrando al cliente il massimo livello di convenienza tra noleggio a lungo termine con Horizon, alternative di noleggio online e acquisto in proprietà.

Super Index: questo strumento definitivo combina i risultati di Horizon Index 1 e Horizon Index 2, mostrando al cliente il massimo livello di convenienza tra noleggio a lungo termine con Horizon, alternative di noleggio online e acquisto in proprietà. Horizon Green Index: alle porte del futuro sempre più elettrico, questo algoritmo si basa solo sui veicoli con motorizzazione BEV. È l’ultima novità dell’azienda, è lo strumento che guida alla scelta della migliore vettura con motore endotermico, evidenziando il risparmio di cui può beneficiare il cliente in termini di costi di ricarica e basse emissioni di CO2 rispetto al carburante.

Con gli Horizon Index, il cliente ha a disposizione tutti gli strumenti per prendere decisioni consapevoli e trovare la soluzione migliore per le sue esigenze e più vantaggiosa in termini di risparmio economico.

Il settore del noleggio a lungo termine è in continua trasformazione e Horizon Automotive, azienda leader nel Mobility Management, offre un’esperienza di “noleggio su misura” seguendo il cliente con soluzioni sempre più efficienti e all’avanguardia.