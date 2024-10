L’innovazione tecnologica che ha rivoluzionato il noleggio a lungo termine

Fonte: Getty

Il settore del noleggio auto a lungo termine è in continua espansione e Horizon Automotive si pone come leader nel settore, grazie ad un approccio innovativo bastato sullo sviluppo di tecnologie avanzate. Con un mix di innovazione, flessibilità e praticità, la Tech-Mobility Company è oggi il punto di riferimento nel mercato, con soluzioni su misura per privati, aziende e liberi professionisti.

L’innovazione come motore del cambiamento

La forza di Horizon Automotive sta nella capacità di anticipare le esigenze di mercato e clienti sfruttando il meglio della tecnologia digitale. Horizon Automotive ha introdotto una piattaforma all’avanguardia con cui gestire ogni fase del noleggio in modo semplice e veloce. La digitalizzazione del servizio permette ai clienti di configurare il proprio veicolo, visualizzare le opzioni di canoni disponibili e completare il contratto online.

Ogni passaggio viene gestito in maniera pratica con un’interfaccia che permette di monitorare in tempo reale le disponibilità dei veicoli e i costi.

Flessibilità e praticità per il cliente moderno

Uno dei pilastri del successo di Horizon Automotive è la sua flessibilità. In termini concreti significa offrire al cliente la possibilità di scegliere:

il modello più adatto;

la durata del contratto;

i chilometri percorribili;

i servizi accessori;

Il canone più in linea con le proprie esigenze di mobilità e disponibilità economiche.

Questa flessibilità è apprezzata da privati e aziende poiché permette di ottimizzare i costi in base alle proprie necessità operative e personali.

I clienti possono contare su un servizio sempre vicino, con punti di assistenza e consegna operativi in tutta Italia, grazie ad una rete di concessionari partner

La digitalizzazione al servizio della qualità

La digitalizzazione rende più facile la gestione del noleggio ed è un mezzo per garantire un servizio di alta qualità. Horizon Automotive si distingue per un approccio personalizzato: ogni cliente ha accesso a un’assistenza dedicata e professionale che segue tutte le fasi del contratto, dalla scelta del veicolo alla sua consegna.

Horizon Automotive ha infatti sviluppato un sito web avanzato che consente agli utenti di confrontare le offerte in riferimento ai dettagli tecnici e alla disponibilità di ciascun modello. Gli Horizon Index, una serie di strumenti basati su algoritmi proprietari e alimentati da dati reali e aggiornati, suggeriscono in tempo reale qual è l’offerta più conveniente, permettendo di confrontare in modo chiaro e completo l’offerta di noleggio a lungo termine di Horizon con ii costi dell’acquisto in proprietà o con gli altri canoni di noleggio presenti online.

Per rispondere alle esigenze di grandi aziende e PMI, ma anche dei privati, Horizon Automotive offre servizi esclusivi come il pacchetto Drive it Easy con il Pick-up & Delivery. Questa opzione consente la presa e riconsegna del veicolo al domicilio o alla sede lavorativa o a casa del cliente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al cambio gomme.

La mobilità del futuro è sostenibile

Un altro punto di forza è l’attenzione alla sostenibilità. La crescente domanda di veicoli a basse emissioni, come le auto elettriche e ibride, trova in Horizon Automotive una risposta concreta.

Si tratta di soluzioni pensate per ridurre il proprio impatto ambientale con vantaggi anche dal punto di vista economico, come la riduzione dei costi di carburante. Inoltre, gli stessi Horizon Index permettono anche di individuare le migliori alternative di veicoli elettrici all’interno del vasto parco auto: Horizon Automotive copre, infatti, il 100% dei marchi presenti oggi sul mercato.

Esempi di risparmio con il noleggio a lungo termine

Cupra Formentor 1.5 Hybrid DSG propone un’esperienza di guida premium con una soluzione ibrida per chi cerca prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto. L’offerta di Horizon Automotive prevede un canone mensile di 349 euro (IVA inclusa), con un anticipo di 6.100 euro (Iva inclusa), per una durata di 36 mesi e un chilometraggio di 10.000 km all’anno. Nel canone sono compresi tutti i servizi essenziali, tra cui copertura assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale.

Per chi punta sulla mobilità sostenibile, Fiat Panda 1.0 Firefly 70cv S&S Hybrid offre una soluzione di mobilità economica ed ecologica. Horizon Automotive propone un’offerta di noleggio a lungo termine con un anticipo di 4.270 euro (IVA inclusa), un canone mensile di 209 euro (IVA inclusa), per una durata di 36 mesi con un chilometraggio totale di 30.000 km. Il canone mensile comprende tutti i servizi essenziali, come copertura assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, e assistenza stradale. Ideale per chi cerca efficienza e sostenibilità, senza dover acquistare l’auto.

Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid eDCT6 con motorizzazione ibrida è una scelta elegante e performante. L’offerta prevede un canone mensile di 405 euro (IVA inclusa), con un anticipo di 6.100 euro (IVA inclusa), per un contratto di 36 mesi e un totale di 33.000 km all’anno. Come per le altre offerte, Horizon Automotive garantisce un pacchetto all-inclusive, che copre anche assicurazione, manutenzione e assistenza stradale per una esperienza senza pensieri.

Fonte: Horizon

Il noleggio a lungo termine come compagno di viaggio

Horizon Automotive si posiziona come leader nel noleggio a lungo termine, una realtà diversa e innovativa. Accanto all’offerta di auto di qualità e al servizio efficiente, il Tech-Mobility provider è attento a costruire un rapporto di fiducia basato sulla trasparenza e sull’affidabilità sia con la rete di concessionarie sul territorio che con il cliente finale. L’azienda si pone come punto di riferimento per chi cerca una mobilità alternativa alla proprietà e su misura che si adatta ai propri ritmi di vita e di lavoro.

Horizon Automotive, presente e futuro del noleggio

Horizon Automotive si distingue per la sua capacità di anticipare i trend e soddisfare le esigenze dei clienti moderni. Grazie a una combinazione di tecnologia avanzata, flessibilità e sostenibilità, offre soluzioni innovative, pensate per muoversi in modo intelligente e senza complicazioni. Sia che si tratti di una scelta individuale o aziendale, Horizon Automotive è una risposta intelligente per chi cerca qualità e innovazione in ogni viaggio.