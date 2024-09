Laureata in editoria e giornalismo, ha trasformato la sua passione per le due e quattro ruote in lavoro, diventando tester editor e collaborando con importanti realtà editoriali italiane

I suggerimenti per acquistare un'auto o noleggiarla

La compro o la noleggio? È la domanda che molti automobilisti si fanno quando decidono che è arrivato il momento di cambiare l’auto. Il mercato dell’automotive offre vetture per quasi tutte le tasche, ma acquistarne una nuova sta diventando sempre più complicato con l’aumento dei prezzi relativi all’assicurazione, alla manutenzione e ai tagliandi. Quindi una buona alternativa all’acquisto è scegliere l’opzione del noleggio, dati alla mano nel 2023, 386 mila italiani hanno scelto questa formula, che non richiede necessariamente l’essere possessori di partita iva.

Pro e contro dell’acquisto di un’auto nuova

Sicuramente il valore del bene è il vantaggio più grande in termini di valore residuo, l’acquisto di un’auto è un investimento e quando si decide di rivenderla una parte della somma spesa si recupera, ma attenzione perché dopo tre anni la vettura vale la metà di quanto l’abbiamo pagata. Non solo, il veicolo di proprietà ci somiglia sempre, o meglio lo scegliamo e personalizziamo a seconda delle nostre esigenze e gusti, mentre l’auto a noleggio è già configurata. Ancora, aggiungiamoci i costi di manutenzione ordinaria come: tagliandi, assicurazione, bollo e imprevisti, oltre a una cifra considerevole per l’acquisto a meno che non si scelga l’opzione finanziamento senza anticipo.

I vantaggi del noleggio

In Italia, la formula del noleggio a lungo termine cresce costantemente per privati e aziende. Attualmente il rent-a-car ha un fatturato con volumi da +7% sul primo trimestre e per il noleggio a lungo termine siamo con un fatturato a noleggio a +15% e flotta in noleggio con la formula 12 mesi a +8%. Questi dati sono incoraggianti per gli operatori del settore che continuano a studiare e proporre formule per soddisfare una domanda da parte degli automobilisti sempre più attenti ai costi.

Altro fattore del successo del noleggio è legato all’innovazione tecnologica, che influenza le scelte dei consumatori sempre più attenti a mettersi al volante di una vettura che oltre al comfort dia il massimo a livello di allestimenti e assistenza alla guida. Insomma come si evince anche dal Rapporto ANIASA 2024, questo settore viaggia a cifre importanti incrementato dalle scelte e dalla capacità di adattamento in un mercato in continuo mutamento, che spesso detta nuovi trend.

Sicuramente poter scegliere tra tante offerte on e off line con l’eventualità di versare un piccolo anticipo, è tra i primi vantaggi che guidano a orientarsi nella scelta di noleggiare una vettura. Poi, nella rata sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria, cambio gomme assicurazione e bollo. Mentre in alcune formule, c’è la possibilità di avere a disposizione una vettura sostitutiva, in caso di permanenza del veicolo in officina.

Avere una rata fissa con tanti servizi inclusi per molti automobilisti è un vantaggio, ma fate solo attenzione a quei costi in più che potrebbero farla lievitare e cui spesso, prima di firmare il contratto di noleggio, vanno verificati, come i chilometri inclusi le eccedenze si pagano, il valore residuo dell’auto al termine del noleggio, le franchigie applicate all’assicurazione e la gestione delle multe.

Tenuti in considerazione tutti i fattori cui sopra, per comprendere quanto conviene acquistare un’auto nuova o noleggiarla basta munirsi di una calcolatrice e sommate tutte le spese necessarie all’acquisto e al mantenimento, poi, divise per i mesi di utilizzo. La cifra, poi, va confrontata con il canone di noleggio calcolato sulla base dello stesso periodo. Concludiamo, il mercato offre anche molte compagnie di noleggio e strumenti di comparazione per calcolare al meglio le spese.