Fiat sta vivendo un 2024 positivo e si conferma leader del mercato in Italia, Brasile, Turchia e Algeria con un market share molto importante in questi Paesi

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat è un punto di riferimento per Stellantis

Fiat celebra quest’anno i suoi 125 anni di storia e, come tutto il mercato delle quattro ruote sta attraversando una profonda trasformazione, con la necessità di elettrificare la gamma europea e di sostenere le vendite in quelli che sono alcuni suoi mercati chiave, come il Brasile e la Turchia. Si tratta sfide non semplici ma che Fiat sta affrontando in modo diretto, con vari progetti in sviluppo, nonostante le difficoltà del Gruppo Stellantis, ora alle prese con la ricerca di un nuovo CEO dopo le dimissioni a sorpresa di Tavares, arrivate domenica scorsa. Com un comunicato ufficiale, Fiat ha voluto fare il punto sulle vendite ed ha evidenziato la sua posizione di primo brand per volumi di vendita complessivi del Gruppo Stellantis. Il marchio italiano, anno dopo anno, continua a confermarsi come un riferimento del mercato.

Numeri positivi per Fiat in Italia

Fiat si conferma leader, al termine dei primi undici mesi dell’anno, in quelli che il brand definisce i suoi quattro “mercati domestici”. Grazie a buoni volumi di vendita, infatti, Fiat è al primo posto in Italia, in Brasile, in Algeria e in Turchia. Si tratta di quattro mercati profondamente differenti ma in cui Fiat riesce a superare la concorrenza. In Italia, in particolare, Fiat è leader del mercato sia tra le autovetture con il 9,4% di quota che per i veicoli commerciali con una quota del 23,8%.

Complessivamente, sul mercato italiano la Casa ha una quota di mercato dell’11% e continua a registrare ottimi risultati con la Fiat Panda che supera il 50% di quota di mercato nel segmento A oltre che con la Topolino, la più venduta tra i quadricicli. Numeri ottimi anche per i modelli della gamma Fiat Professional con Ducato (24,5%), Doblò (26%) e Scudo (19%) che guidano i rispettivi segmenti con quote di mercato molto alte.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, ha così descritto l’attuale stato del marchio in Italia: “La gamma Fiat è in una fase di transizione impegnativa, con diversi modelli usciti dalla gamma a metà del 2024, mentre Grande Panda e 500 Hybrid sono in arrivo nel 2025. Nonostante ciò, Fiat rimane il marchio leader in Italia, guidato dalle ottime performance di Panda e dalla nostra leadership nel settore dei veicoli commerciali, dove Fiat Professional e il Ducato continuano a eccellere”.

Risultati positivi anche all’estero

Fiat domina anche in Brasile, con numeri record nel segmento dei pick-up con 182 mila immatricolazioni e una quota che sfiora il 43% nel corso del 2024, grazie ai numeri record di Fiat Strada, che ha già raggiunto 128 mila unità vendute. Complessivamente, inoltre, la Casa piazza tre suoi modelli (la Argo, la Mobi e il già citato pick-up Strada) nella Top 10 dei veicoli più venduti. Molto positivi sono anche i numeri in Turchia dove Fiat ha una quota di mercato dell’11,5% nel corso del 2024, con un totale di 122 mila unità vendute e un successo costante della gamma Egea (nota da noi come Tipo) che ha raggiunto 76 mila unità vendute. Bene anche in Algeria dove il marchio raggiunge un market share del 60% grazie al suo Doblò che ha venduto oltre 23 mila unità.