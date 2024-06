Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il Sud America è, da tempo, terra di conquista per il marchio Fiat che, nel corso degli anni, ha realizzato una gamma ricca di modelli, progettati e prodotti in modo specifico per quella regione. In particolare, in Brasile, il principale mercato sudamericano, Fiat regista numeri molto importanti, soprattutto grazie a un modello. Il best seller del marchio italiano, infatti, è il Fiat Strada, un pick-up apprezzatissimo dalla clientela brasiliana. Gli ultimi dati di vendita in arrivo dal Brasile confermano il successo del modello che ha registrato un nuovo record di vendita. Lo Strada è riuscito a conquistare la leadership del mercato brasiliano, staccando nettamente la concorrenza e rappresentano, da solo, una fetta rilevante delle vendite del marchio italiano sul mercato locale.

Un pick-up di successo

Fiat Strada è un modello di successo per Fiat. Prodotto nello stabilimento di Betim, il pick-up continua a macinare risultati positivi. Nel corso del mese di maggio appena terminato, in particolare, lo Strada è riuscito a conquistare la leadership di tutto il mercato brasiliano, diventando il modello più venduto, riuscendo a superare la Volkswagen Polo, con ben 10.973 unità.

Si tratta di un ottimo risultato per il pick-up che copre più del 25% delle vendite complessive della Casa italiana. Fiat, infatti, ha chiuso il mese di maggio con quasi 39.000 unità vendute. Il pick-up di Fiat, per il momento, non sembra risentire dell’aumento della concorrenza sul mercato brasiliano, di recente divenuto il principale mercato di export per i costruttori cinesi.

Con l’inizio del mese di giugno, in ogni caso, Fiat ha incrementato i prezzi del suo Fiat Strada, in occasione del lancio del Modey Year 2025. Questa scelta potrebbe rallentare, almeno in parte, i risultati di vendita per il pick-up che, con un prezzo di vendita più alto, però, potrebbe garantire profitti maggiori alla Casa italiana.

Le caratteristiche del pick-up

L’attuale generazione di Fiat Strada è stata svelata oramai quattro anni fa, nel 2020. Il modello si basa sulla stessa piattaforma modulare (MC-P) su cui Fiat ha realizzato la Fiat Argo, popolare city car del mercato sudamericano. La gamma del pick-up, per la prima volta, include anche una versione con doppia cabina, 4 porte e 5 posti. Complessivamente, il pick-up è lungo poco meno di 4,5 metri. Si tratta, quindi, di un modello più piccolo rispetto al più recente Fiat Titano che supera i 5 metri di lunghezza.

Il pick-up è disponibile con due diverse motorizzazioni, 1.4 Fire Flex 8 valvole da 85 CV in versione benzina e 88 CV in versione a etanolo (carburante molto diffuso in Brasile) e 1.3 Firefly Flex 8 valvole da 101 CV in versione benzina e 109 CV in versione etanolo. Il modello è dotato di cambio manuale a cinque marce e di sistema di controllo della trazione E-Locker. Il Fiat Strada ha ancora tanto da dire: il modello è ancora nella prima parte della sua carriera e, di certo, continuerà a sostenere le vendite della Casa italiana in Sud America ancora per molto tempo. Ricordiamo che, a differenza dell’Europa, dove l’elettrificazione è inevitabile già in tempi brevi, per il Sud America, Fiat non prevede un azzeramento delle emissioni per la sua gamma.