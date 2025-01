Nuovo anno e nuove promozioni per il marchio FIAT che punta a ingolosire gli italiani. Le proposte sono in linea con le esigenze di chi vuole auto moderne al giusto prezzo

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Piano Italia Fiat, al via promozioni per i modelli della gamma

Risparmiare, in una profonda fase di crisi, è diventato un diktat indispensabile per gli italiani. Le auto non sono più in cima alla lista dei desideri e delle priorità anche a causa di una politica commerciale che le ha rese quasi dei beni di lusso. Cambiare macchina per un italiano medio è diventata una impresa ardua e vanno sfruttate tutte le promozioni possibili. Nel 2025 la FIAT, rientrante nel Gruppo Stellantis, ha presentato un piano per far crescere subito i suoi numeri.

Lo scorso anno non si è chiuso in linea con gli obiettivi dei vertici Stellantis e sono arrivate persino le dimissioni dell’ex amministratore delegato Carlos Tavares. La strategia di puntare sull’elettrico non ha pagato. Negli ultimi anni i prezzi di tutte le nuove vetture del marchio torinese sono lievitati e i fatturati sono calati. Gli ultimi modelli full electric e ibridi dovranno contribuire a un netto cambio di passo. La FIAT ha inaugurato una iniziata senza precedenti che prende il nome di Piano Italia FIAT e coinvolge anche proposte termiche.

Le promozione di Casa FIAT

Il Piano Italia FIAT prevede la Panda Hybrid a partire da 9.950 Euro, la Nuova 600 Hybrid a 18.950 Euro e la Tipo 1.6 Diesel da 130 CV a 15.950 Euro, oltre alla full electric Topolino con un canone mensile di soli 29 Euro. Tutte le iniziative sono in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Si tratta di prezzi ancora più competitivi rispetto agli incentivi statali scorsi. FIAT ha organizzato due Porte Aperte: il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio. Vi basterà andare nelle concessionarie del brand piemontese per essere coinvolti in test drive e ricevere, nel dettaglio, tutte le informazioni. Le promozioni saranno valide sino al 31 gennaio.

Il progetto per rendere le vetture del marchio accessibili a un’ampia clientela va analizzato con attenzione. La Panda Hybrid è tra le vetture più ricercate sul mercato nostrano. Con un prezzo a partire da 9.950 euro in pronta consegna rappresenta il giusto compromesso in città. Inoltre, FIAT rottama un veicolo con omologazione EURO 0-1-2-3-4 e propone un finanziamento con Stellantis Financial Services Italia. Il brand punta a rendere la popolare Panda accessibile a un numero maggiore di acquirenti.

FIAT, le offerte sugli altri modelli della gamma

La Nuova 600 Hybrid vanta un motore a benzina da 1,2 litri, batteria agli ioni di litio da 48 Volt e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto permette dei consumi ridotti ed emissioni di CO2 inferiori rispetto a un tradizionale motore termico. Il prezzo della Nuova 600 Hybrid rimane invariato rispetto al periodo degli incentivi statali: 18.950 euro. Inoltre, FIAT ha lanciato un nuovo spot televisivo che mette in luce il comfort della 600, sulle note di una versione moderna di “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno.

La microcar Topolino si è fatta largo nel mercato dei quadricicli e rappresenta una soluzione per la città ideale. Grazie al Piano Italia, la Topolino può essere tua con un canone mensile di soli 29 euro. L’offerta è valida scegliendo le formule di finanziamento o leasing di

Stellantis Financial Services Italia. Infine, la FIAT propone la Tipo 1.6 Diesel, con motore da 130 CV, a un prezzo di 15.950 euro. Si tratta di un’offerta diretta alle famiglie che desiderano un’auto pratica e confortevole.