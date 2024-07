La Fiat 600 registra il debutto di una terza variante: si tratta di una versione Hybrid potenziata che, per il momento, non è disponibile sul mercato in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 600 Hybrid diventa più potente

A distanza di poco più di un anno dal debutto, la Fiat 600 sembra non essere ancora riuscita a trovare il suo spazio sul mercato. Il crossover della Casa italiana è stato svelato prima in versione elettrica e poi in una variante Hybrid. Per provare a sostenere la diffusione del suo modello, Fiat ha introdotto una terza versione della 600 che, almeno per il momento, non è disponibile in Italia. Si tratta di una versione Hybrid potenziata.

Terza variante per la 600

Nel luglio dello scorso anno, Fiat svelò la Nuova Fiat 600e, il nuovo crossover elettrico destinato a diventare un punto di riferimento della gamma del brand italiano, anche se per il momento si registrano vendite inferiori alle attese. A distanza di qualche mese, anche per sostenere la diffusione del modello su tutto il mercato europeo, Fiat ha introdotto una seconda variante, la Fiat 600 Hybrid. La versione elettrica è dotata di un motore da 156 CV mentre la versione Hybrid ha un 1.2 con sistema Mild Hybrid e una potenza complessiva di 100 CV.

Ad arricchire la gamma della Fiat 600 è arrivata ora una terza variante. Si tratta di una versione più potente della Hybrid. Il motore 1.2 elettrificato proposto da questa nuova versione del crossover è ora in grado di erogare una potenza massima di 136 CV. Questo propulsore non è certo una novità per il Gruppo Stellantis in quanto viene utilizzato da diversi modelli basati sulla stessa piattaforma della 600.

La terza variante della Fiat 600 è ripropone il sistema Mild Hybrid della variante da 100 CV (con un motore elettrico da 29 CV abbinato al motore benzina). Tra le caratteristiche troviamo anche una trasmissione automatica a doppia frizione e 6 rapporti. L’incremento di potenza si traduce in prestazioni migliori con uno 0-100 km/h che passa da 10,8 secondi a 8,5 secondi e una velocità massima che passa da 186 km/h a 200 km/h.

La maggiore potenza, però, non modifica i dati di omologazione relativi ai consumi e alle emissioni. Nel ciclo WLTP, questa nuova variante di Fiat 600 Hybrid, infatti, continua ad avere un consumo medio di 4,5-5,5 litri per ogni 100 chilometri ed emissioni di 102-125 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. La presenza del motore elettrico e della batteria agli ioni di litio da 48 V consente anche la mobilità a zero emissioni per brevi tratti.

La terza variante della Fiat 600 non presenta sostanziali novità rispetto alla 600 Hybrid da 100 CV. L’unico dettaglio in più è il doppio terminale di scarico posizionato nella parte destra del posteriore della vettura. Non ci sono allestimenti dedicati e accessori esclusivi riservati a questa versione del crossover.

Arriverà in Italia?

La terza variante della Fiat 600, per il momento, non è disponibile in Italia. Questa versione, infatti, è stata svelata in Germania dove entra subito in fase di commercializzazione. Il modello da 136 CV costa 2.000 euro in più rispetto a quello da 100 CV (26.999 euro contro 24.999 euro). Fiat, in ogni caso, dovrebbe estendere la distribuzione di questa versione anche ad altri mercati. La 600 Hybrid da 136 CV potrebbe, quindi, debuttare presto anche in Italia. Questa nuova versione potrebbe essere una delle novità autunnali della gamma Fiat.