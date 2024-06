La Fiat 600e non sfonda in Europa: gli automobilisti non sembrano essere interessati al crossover elettrico che registra dati decisamente negativi nel 2024

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 600e non convince gli automobilisti europei

A distanza di un anno dalla presentazione è già tempo di fare un bilancio dell’avventura della Fiat 600e sul mercato europeo. Il crossover elettrico della Casa italiana, prodotto in Polonia, nello stabilimento di Tychy sulla stessa linea della Jeep Avenger e dell’Alfa Romeo Junior, non sembra aver convinto gli automobilisti europei. Le cause dell’insuccesso non sono chiare ma i numeri non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Il lancio commerciale della Fiat 600e è stato ben al di sotto delle attese e le vendite dei primi cinque mesi del 2024 in Europa non possono che essere definite come deludenti.

Risultati negativi per l’elettrica

A fotografare i risultati della Fiat 600e in Europa sono i dati di Dataforce diffusi da Autonews. La Nuova Fiat 600e ha registrato risultati ben al di sotto delle attese, con una prima parte di 2024 decisamente negativa. Da gennaio a maggio, infatti, il crossover elettrico della Casa italiana ha totalizzato 4.408 unità vendute in Europa e appena 882 unità nel corso del mese di maggio.

A questi risultati, bisogna aggiungere le 605 unità vendute della Fiat 600 Hybrid, arrivata sul mercato solo pochi mesi fa e pronta a crescere nel corso dei prossimi mesi. Il risultato ottenuto dal crossover di segmento B di Fiat è, quindi, molto deludente e i risultati poco convincenti delle elettriche in Italia non sono sufficienti a giustificare questo tracollo.

Gli obiettivi di Fiat erano sicuramente diversi. A pesare potrebbe essere stata anche la concorrenza interna della gemella Jeep Avenger che, invece, non sembra avere problemi a convincere la clientela. Nel frattempo, dalla Fiat 600e è nata anche la Abarth 600e.

Le Fiat più vendute sono altre

Attualmente, le Fiat più vendute sono anche le meno recenti. A guidare la classifica di vendite dei modelli Fiat, infatti, è l’eterna Fiat Panda che ha totalizzato 63.030 unità vendute tra gennaio e maggio 2024 in Europa. Seconda posizione per la Fiat 500 (con motore mild hybrid) con 38.120 unità vendute. Sul podio c’è la Fiat 500 elettrica con oltre 14.000 unità vendute. Quarta, invece, la Fiat 500X, con poco più di 13.000 unità vendute, e quinta la Fiat Tipo, con 4.732 unità vendute. Solo in sesta posizione troviamo la Fiat 600.

Quanto costa l’elettrica

Il costo potrebbe rappresentare un problema per la Fiat 600e. Il crossover della Casa italiana, infatti, è ora disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di 35.950 euro che sale fino a oltre 40.000 euro per la versione top di gamma, La Prima. Entrambe le versioni sono dotate di un motore elettrico da 156 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh. Il listino della 600e è molto vicino a quello della Jeep Avenger elettrica, che parte da 39.400 euro, e dell’Alfa Romeo Junior elettrica, in arrivo sul mercato con prezzi da 39.500 euro.

Il posizionamento della 600e, quindi, potrebbe essere sbagliato e potrebbe aver ridotto la capacita del modello di generare volumi di vendita. Fiat, per risollevare le vendite del suo modello, potrebbe correre ai ripari con un nuovo allestimento entry level che, grazie a un prezzo più basso, potrebbe avere maggiori opportunità di garantire vendite soddisfacenti per un modello che, almeno per ora, non ha convinto gli automobilisti di tutta Europa.