Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Tiratura limitata per la prima versione di Abarth 600e

Adesso ci siamo quasi, manca poco al momento per conoscere la vettura marchiata Abarth più potente di tutti i tempi. Il Brand della galassia Stellantis ha rilasciato un immagine in anteprima che rivela le intenzioni di un’auto che vuole stupire per audacia e sportività. Lo spirito dello Scorpione, battagliero e gagliardo, troverà terreno fertile dentro al corpo della nuova Abarth 600e, che debutterà tra poche settimane. Il primo incontro con lei sarà a Milano, in occasione di uno spot che verrà realizzato all’interno della città meneghina. La versione di lancio si chiamerà “Scorpionissima” e avrà una tiratura limitata a 1949 esemplari, tanti quanti l’anno di fondazione del Marchio ideato da Carlo Abarth.

L’abito fa il monaco

Voglia di stupire è la filosofia alla base di questa macchina. Lo scopo è lasciare gli spettatori a bocca aperta, specialmente i più scalmanati fans dello Scorpione, forse ancora un po’ scettici nei confronti dell’alimentazione elettrica. La Scorpionissima è fondata su tre caratteristiche primarie: un design per agguantare e raggiungere le massime performance, una piattaforma auto studiata per portare Abarth verso nuove vette di potenza, le più importanti di sempre, e uno spirito competitivo per attirare gli appassionati di auto sportive che finora hanno snobbato lo Scorpione. Tramite una dotazione molto ricca, la Abarth 600e sarà in grado di entusiasmare i seguaci delle prestazioni, dando loro la chance di guidare in sicurezza senza rinunciare all’aspetto prorompente e aggressivo della loro auto.

Potenza al servizio delle prestazioni

Come si fa a raggiungere l’agognato traguardo della potenza maggiore di sempre? Semplice, con un powetrain in grado di raggiungere quota 240 CV, cosa che permette alla Abarth 600e Scorpionissima di arrivare dove le sue progenitrici non sono mai giunte, neppure la 595 che ha festeggiato da poco sessant’anni. Nessuna Abarth di produzione in serie ha sfoggiato una cavalleria del genere, come avevano assicurato un po’ di tempo fa. Inoltre, l’equipaggiamento a disposizione di questo audace crossover dimostra che le performance sono il mantra che ha ispirato gli ingegneri dello Scorpione. Realizzata per essere unica nel campo delle auto elettriche, l’Abarth 600e sarà dotata di un differenziale limitato autobloccante che garantisce un’ottima stabilità di guida, una trazione e un handling di livello massimo.

Gli eccellenti risultati del differenziale a slittamento limitato portano la vettura ad atterrare verso nuovi standard prestazionali, specialmente se abbinati ai suoi pneumatici ad alte prestazioni, sviluppati in collaborazione con il fornitore per la Formula E per assicurare la massima aderenza e garantire dinamica eccezionale in ogni condizione. Un equilibrio che viene raggiunto bilanciando prestazioni e resistenza al rotolamento limitata, assicurando una migliore autonomia in un veicolo elettrico.

È proprio una Abarth

Anche a prima vista si intuisce subito che il crossover sportivo, è una vera Abarth. L’esclusivo Hypnotic Purple, il colore di lancio ispirato all’effetto ipnotico post-puntura, sottolinea l’aggressività dell’auto, mentre lo spoiler posteriore aerodinamico è progettato sempre per il raggiungimento delle prestazioni massime. Inoltre, la silhouette è contraddistinta da ruote di grandi dimensioni, dal profilo ribassato e da cerchi da 20 pollici pensati per ospitare un impianto frenante maggiorato. Inoltre, la Nuova Abarth 600e Scorpionissima sarà accompagnata da un certificato di autenticità. Il nuovo gioiello di casa Abarth è una combinazione di know-how, tradizione, innovazione e prestazioni provenienti da diverse competenze e partnership. Ci attende un gran divertimento.