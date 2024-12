Brembo e Michelin sottoscrivono un sodalizio per realizzare freni e pneumatici intelligenti, operanti secondo un continuo scambio di dati in tempo reale

Quattro metri possono fare la differenza tra un incidente evitato e una tragedia. Brembo e Michelin lo sanno bene: per questo, uniscono le forze in una partnership rivoluzionaria. Alla base del nuovo, ambizioso progetto tecnologie di ultimo grido, i cui effetti sulla società diverranno sempre più evidenti da qui ai prossimi anni. Così le due eccellenze della mobilità mettono a disposizione le loro competenze specialistiche.

Competenze specialistiche

Brembo portano in dote il know-how nei sistemi frenanti, la modellazione avanzata delle vetture e l’impiego dell’AI. Dal canto suo, Michelin applica l’esperienza accumulata nello sviluppo degli pneumatici e di algoritmi complessi. La sinergia tra le due aziende ha portato alla creazione di un ecosistema intelligente in grado di migliorare, in modo considerevole, le prestazioni dei mezzi di trasporto.

Il cuore della collaborazione risiede nel continuo flusso informativo tra il software di Michelin e il sistema frenante Sensify di Brembo. I dati raccolti in tempo reale dalle soluzioni connesse di Michelin, tra cui SmartGrip, permettono una calibrazione estremamente precisa del sistema Sensify, ottimizzando l’efficacia della frenata in qualunque condizione.

Il Sensify segna un punto di svolta negli impianti frenanti. Combina componenti meccanici di alta qualità con un ‘cervello digitale’ alimentato da intelligenza artificiale, algoritmi avanzati e sensori. Attraverso tale approccio, il controlla di ciascuna ruota è indipendente, per una migliore stabilità, sicurezza e risposta. Nel corso degli anni di onorata attività, Michelin ha introdotto una gamma di software avanzati come Michelin Smartwear, che monitora l’usura, SmartLoad, deputato a rilevare il carico, e SmartGrip, che fornisce dati sull’aderenza.

Primi test positivi

I risultati iniziali delle prove, sia virtuali che fisici, hanno confermato il potenziale del sodalizio. In situazioni di emergenza, le distanze di frenata sono state ridotte fino a quattro metri, equivalenti alla lunghezza media di un’auto. Inoltre, i tester hanno registrato tempi di risposta più rapidi, maggiore stabilità laterale e assenza di bloccaggio delle ruote.

Serge Lafon, presidente della Business Line Primo Equipaggiamento Automotive di Michelin, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le forze con un brand come Brembo, leader nel suo campo. La nostra passione condivisa per l’innovazione e l’eccellenza ci consente di fare un nuovo passo avanti nel migliorare la sicurezza dei consumatori.

Obiettivo fondamentale per Michelin – ha proseguito Lafon – è consentire ai clienti di mantenere i loro pneumatici in uso il più a lungo possibile con totale tranquillità, per proteggere il loro potere d’acquisto e l’ambiente. Oggi, Michelin è una ‘data-driven company’ dove la simulazione e lo sviluppo di software sono strumenti essenziali nel monitoraggio in tempo reale dei pneumatici. Insieme, Michelin e Brembo stanno costruendo una soluzione unica per i veicoli del futuro, sviluppati oggi dai produttori di automobili”.

“In Brembo, crediamo nel potere della tecnologia e dell’intelligenza artificiale”, ha detto Daniele Schillaci, CEO di Brembo. “Stiamo diventando sempre più un’azienda che unisce capacità nello sviluppo software con l’esperienza nel lato ruota del veicolo, grazie al nostro know-how unico nel padroneggiare pinze, dischi freno e materiali di attrito. Sensify rappresenta il nuovo standard nella frenata, che mirerà a una visione di zero incidenti. Questa partnership con Michelin dimostra il potere della collaborazione e dell’innovazione nell’industria automobilistica”.