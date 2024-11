Brembo a EICMA 2024: innovazione, successi e strategia per il futuro

Un nuovo standard per la frenata in MotoGP: Brembo GP5

Brembo, leader mondiale nei sistemi frenanti, ha scelto EICMA 2024 per il debutto della sua nuova pinza freno per MotoGP, la GP5. Questo prodotto, sviluppato per essere introdotto nella stagione 2025, rappresenta un’evoluzione significativa. La GP5 vanta una migliore dissipazione del calore e una maggiore efficienza della frenata grazie a un’area di contatto incrementata e materiali innovativi. Inoltre, il nuovo design facilita la manutenzione e garantisce prestazioni costanti anche nelle condizioni di gara più impegnative .

La GP5 si aggiunge alla gamma che ha già consolidato il successo di Brembo nella MotoGP, rafforzando la leadership tecnologica che l’azienda ha costruito negli anni. Dal 2020, la pinza GP4 è stata sinonimo di affidabilità e performance, e la nuova GP5 punta a portare questo standard ancora più in alto .

Brembo nel 2024: successi e riconoscimenti

Il 2024 si è rivelato un anno chiave per Brembo, sia in ambito sportivo che industriale. Nella MotoGP, Brembo ha continuato a fornire sistemi frenanti a tutti i team, contribuendo a risultati importanti in pista, come i podi ottenuti dai principali piloti durante il campionato. Il marchio è stato celebrato non solo per l’affidabilità dei suoi prodotti, ma anche per l’impegno nella sostenibilità e nella riduzione dell’impatto ambientale, una delle priorità dell’azienda negli ultimi anni . Sul piano industriale, Brembo ha registrato un aumento significativo delle vendite, guidato dall’espansione in nuovi mercati e dall’introduzione di prodotti innovativi. L’azienda ha investito in tecnologie green, con particolare attenzione ai processi produttivi e all’utilizzo di materiali riciclabili, continuando a promuovere il concetto di mobilità sostenibile .

Fonte: Redazione Viriglio Motori

Strategie future: tra tecnologia e sostenibilità

Guardando al futuro, Brembo ha delineato una strategia che si concentra su tre pilastri fondamentali: innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. L’azienda ha annunciato un piano di investimenti per sviluppare soluzioni frenanti sempre più integrate con i sistemi di controllo elettronico, anticipando le esigenze del mercato della mobilità elettrica e autonoma.

In ambito Motorsport, Brembo continuerà a puntare sull’evoluzione tecnologica per rafforzare il suo ruolo di riferimento nella MotoGP e nelle altre competizioni internazionali. La nuova GP5 rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio che mira a ridefinire gli standard della frenata nei prossimi anni.

Sul fronte della sostenibilità, l’azienda punta a ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂, introducendo processi produttivi più efficienti e materiali ecologici. Questi obiettivi si integrano con l’impegno di Brembo a rafforzare il dialogo con i suoi clienti e partner attraverso piattaforme digitali e iniziative educative.

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Merchandising esclusivo: una capsule collection da non perdere

A EICMA, Brembo ha anche lanciato una nuova capsule collection per celebrare il connubio tra velocità e stile. Realizzata con materiali sostenibili, la collezione include felpe, T-shirt e calzini confezionati in packaging innovativi. Questo progetto di merchandising mira a coinvolgere una nuova generazione di appassionati, combinando design moderno e funzionalità .

L’area dedicata ai fan nello stand Brembo ha attirato un ampio pubblico, offrendo la possibilità di acquistare prodotti esclusivi e vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Motorsport, con attività interattive come il test sulla mini moto GP-2 190 .

EICMA 2024 ha rappresentato per Brembo non solo un trampolino di lancio per innovazioni tecniche come la GP5, ma anche un’occasione per rafforzare il legame con il pubblico attraverso merchandising e iniziative coinvolgenti.

Con una visione chiara e investimenti mirati, Brembo si conferma come un punto di riferimento nel settore della mobilità, pronta ad affrontare le sfide future con soluzioni all’avanguardia e sostenibili.