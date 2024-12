Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari e ANSA Del Piero sceglie la nuova Ferrari Purosangue

Alessandro Del Piero è un’icona dello sport italiano. Capitano di lungo corso della Juventus, con la maglia bianconera ha siglato record su record, mentre con la casacca azzurra della nazionale italiana ha trionfato nella notte di Berlino, in quella magica estate del 2006. Un fuoriclasse come “Pinturicchio”, soprannome attribuitogli da Gianni Agnelli, potrebbe puntare soltanto a un’autovettura degna della sua classe. Cosa c’è meglio di una Ferrari Purosangue, massima espressione di design e tecnica italiana, per l’ex fantasista della Vecchia Signora? Niente, infatti l’ex numero 10 ha deciso di essere uno dei suoi fortunati possessori.

Un bolide da 725 CV che scatta come una freccia

La Ferrari Purosangue è un SUV che non rinuncia alle prestazioni da vera sportiva. Equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6.5 litri, eroga una potenza di 725 CV e una coppia massima di 716 Nm. Questa straordinaria meccanica le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 310 km/h. Prestazioni che la collocano di diritto tra le vetture più veloci della sua categoria.

La carrozzeria della Purosangue è caratterizzata da linee eleganti e sportive, che richiamano il DNA delle granturismo Ferrari. Alessandro Del Piero, ex campione del mondo di calcio, ha scelto una versione in grigio, un colore che sottolinea la sua sobrietà ed eleganza. Un’altra icona del calcio, Cristiano Ronaldo, ha invece optato per una carrozzeria blu, dimostrando come la Purosangue si adatti a diverse personalità e gusti.

Ferrari Purosangue e Alex Del Piero: tripudio italiano

La Ferrari Purosangue è un’automobile che incarna l’eccellenza del Bel Paese. C’è un legame profondo tra Alessandro Del Piero e Ferrari: l’italianità più pura. Entrambi rappresentano l’eccellenza del Made in Italy nei rispettivi campi: il calcio e le auto di lusso. Del Piero è una delle icone del calcio nostrano più amate nel mondo, mentre Ferrari è un marchio che affascina gli amanti dei motori a livello globale. Certo, ci vuole un bell’esborso per portarsene una nel vialetto di casa.

La Ferrari Purosangue ha infatti un prezzo di listino di 390.000 euro, una cifra che la colloca tra le auto più esclusive del mercato. Il suo target è rappresentato da appassionati di auto di lusso che non vogliono rinunciare alle prestazioni e all’emozione di guidare un Cavallino Rampante, pur avendo bisogno di un veicolo spazioso e versatile come un SUV.

La passione per le rosse di Maranello tra i calciatori

La Ferrari Purosangue non è l’unica vettura del Cavallino Rampante ad aver conquistato il cuore dei calciatori. Anche altri giocatori della Juventus, come Bremer e Vlahovic, hanno dimostrato la loro passione per le auto di Maranello. Il brasiliano possiede una Ferrari Roma blu del valore di 217.000 euro, mentre il serbo è stato avvistato a Torino a bordo di una 296 GTB rossa. La passione per le Ferrari sembra quindi essere un tratto comune tra i campioni del calcio.

Tornando alla Ferrari Purosangue, questa è un SUV che segna un nuovo capitolo nella storia della casa automobilistica di Maranello. Unisce prestazioni da supercar a un design elegante e raffinato, incarnando l’eccellenza italiana e il fascino del Cavallino Rampante. La scelta di Alessandro Del Piero di acquistare questo modello testimonia il suo appeal per gli appassionati di auto di lusso che desiderano un veicolo unico e in grado di regalare emozioni uniche.