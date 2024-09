Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Charles Leclerc, fresco vincitore del GP di Monza, è protagonista di uno sfortunato incidente a Monaco

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è il personaggio del momento. Dopo il trionfo ottenuto con la SF-24 sul circuito di Monza, di fronte alla marea rossa che lo ha riempito di calore e affetto, disegnando un momento di sport ad alto pathos emotivo, il monegasco è tornato a casa sua. Purtroppo, però, il talento mostrato in pista non è stato replicato sulle strade del Principato, tanto che Leclerc è stato protagonista di un incidente a bordo della sua Ferrari Purosangue.

L’incidente sulle strade di casa

Charles Leclerc ha vinto in modo straordinario l’ultimo GP di Monza, riannodando i fili di una storia d’amore molto intensa col popolo dei ferraristi. Quest’anno, il pilota numero 16 ha finalmente vinto anche a casa sua, nel Principato di Monaco. Evento che nella sua carriera non era ancora accaduto, e alloro che mancava da appendere nella bacheca. Svestiti i panni dell’alfiere del Cavallino Rampante di F1, Leclerc è tornato in abiti civili e sempre al volante di una Ferrari ha combinato un guaio.

Al posto di comando dello sportivo SUV Ferrari Purosangue di colore argento Nurburgring, Leclerc ha tamponato un’altra vettura, una Volkswagen Touran, alla mitica curva dell’Hotel Fairmont anche se nel senso opposto a quello che si segue durante il Gran Premio di Montecarlo. Come capita in questo periodo, la scena è stata immortalata da qualche smartphone e la performance del talento della Scuderia Ferrari è diventato virale. Il monegasco è parso immediatamente in imbarazzo per l’accaduto, alzando le mani dal volante in segno di scuse. Chissà quale sarà stata la sorpresa dell’automobilista che è stato tamponato da un pilota di F1, fresco vincitore di uno dei gran premi più importanti del calendario, nel mitico tempio della velocità.

In ogni caso, Leclerc può consolarsi col fatto che quel tratto è uno dei più lenti di tutto il calendario di F1 ed è stato spesso, nell’arco di tutta la storia di questo sport, teatro di incredibili incidenti e tamponamenti. In questa maniera Leclerc si iscrive all’albo di coloro che qui hanno fatto il “botto” seppur al di fuori dalle solite situazioni di battaglia e bagarre tipiche della F1.

La Ferrari Purosangue e le sue prestazioni

Non sarà performante come la Ferrari SF-24 di questi tempi, che sta stupendo nelle ultime uscite stagionali di F1, ma la Purosangue è uno dei SUV più brillanti che si possano trovare nel mercato automobilistico. Sotto al cofano scintilla l’iconico V12 a 65° e carter secco da 6.5 litri che in questo frangente eroga 725 CV a 7.750 giri/minuto e 716 Nm di coppia massima a 6.250 giri/minuto. Il propulsore è stato completamente riprogettato, lavorando sui pistoni e sulle camere ma anche sul sistema di scarico.

Dalla 812 Competizione sono state mutuate le teste cilindri mentre la calibrazione per l’efficienza meccanica e per la combustione è frutto di un sistema che arriva direttamente dal mondo della Formula 1. Le prestazioni sono di assoluto livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e uno da 0-200 in 10,6 secondi; la velocità massima è superiore ai 310 km/h. Il prezzo di listino è di circa 390.000 euro.