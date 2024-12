Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari/ANSA La Ferrari personalizzata di Stash

Eccellenza. Quando si parla di Ferrari, è la prima parola che viene in mente, a ragion veduta. Infatti, le caratteristiche dei modelli realizzati dal Cavallino Rampante raggiungono ogni volta standard elevatissimi, che non lasciano indifferenti nemmeno le star della musica. Al fascino delle Ferrari ha ceduto anche Stash, cantante e leader dei The Kolors.

Sogno coronato

Formata nel 2009 a Napoli, la band è salita alla popolarità con Amici di Maria De Filippi, dando prova di tutto il proprio valore. Il resto è storia. A suon di hit, ha consolidato lo status nel panorama musicale, occupando stabilmente i primi posti delle classifiche. Persino chi non segue da vicino i giovani artisti della discografia avrà sicuramente ascoltato almeno uno dei loro successi. L’ascesa ha portato gratifiche personali e professionali, tra cui anche l’opportunità per Stash Fiordispino di coronare un sogno: possedere una Ferrari.

La scelta di Stash è ricaduta sulla Purosangue, il primo SUV nella storia di Maranello. Presentato tra la curiosità generale (e, in alcuni casi, pure un po’ di scetticismo da parte dei puristi), il modello a ruote alte ha convinto anche i più scettici. La bellezza delle linee, curata del team di designer guidato da Flavio Manzoni, si combina con la tipica cura artigianale della Casa, che le permettono di non sfigurare al cospetto dei modelli più rappresentativi della gamma.

Progettata al fine di soddisfare esigenze pratiche senza rinunciare all’eleganza, la Purosangue offre quattro comodi posti, una novità assoluta per il marchio. I sedili posteriori sono indipendenti, regolabili elettronicamente e dotati di riscaldamento, mentre le porte posteriori ad apertura controvento facilitano l’accesso. Con un bagagliaio da 473 litri, la vettura si rivela ideale anche per chi ha una famiglia.

Stash, infatti, è padre di due figli, avuti con la giornalista e influencer Giulia Belmonte. La coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita, Grace, nel dicembre 2020, seguita, due anni dopo, da Imagine. Spesso Stash condivide momenti di vita familiare sui social, mostrando il forte legame con la dolce metà e le figlie.

Un concentrato di pura emozione

Oltre alla praticità, la Purosangue è un concentrato di pura emozione. Il motore V12 aspirato da 6.5 litri è capace di sprigionare una potenza di 725 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Il cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti garantisce innesti rapidi e fluidi, mentre la trazione integrale assicura una presa ottimale anche nelle condizioni più difficili.

Nonostante la quattro ruote fosse già un capolavoro, Stash ha deciso di personalizzarla, in modo da riflettere la sua personalità audace e creativa. Così ha contattato gli specialisti di Tittarelli Luxury, che già in passato ha collaborato con icone della musica, tra cui il rapper Gué Pequeno.

In tinta Titanio Naturale, il gioiello è impreziosito da una livrea speciale Nero Lucido, in grado di esaltare le forme raffinate e aggressive del SUV. I cerchi bicolore in Titanio Naturale completano il look, per un equilibrio tra estetica sofisticata e animo sportivo. La Ferrari di Stash è molto più di un’auto: è un simbolo di come passione e determinazione possano portare a realizzare i propri sogni, proprio come ha fatto i frontman dei The Kolors con la sua carriera.