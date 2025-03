La Ferrari F50 supera il traguardo dei trent'anni, la mitica supercar del Cavallino Rampante ha fascino da vendere, anche per la sua natura analogica

La Ferrari F50 rappresenta una pietra miliare dell’automobilismo italiano che quest’anno compie un anniversario importante: il suo trentesimo compleanno. Questa vettura raccolse la pesante eredità della leggendaria F40, posizionandosi come un modello di transizione stilistica all’interno della storia del Cavallino Rampante. Rispetto alla antenata e alla successiva Enzo, la F50 adottava linee più morbide, riflettendo un gusto estetico tipico degli anni ’90.

Un aspetto che convince

L’impatto visivo della Ferrari F50 culmina nella sua parte posteriore, dominata da una grande ala che ne accentua la larghezza e sottolinea la sua vocazione prestazionale. Questa scelta stilistica conferisce alla vettura una forte personalità, distinguendola nettamente dalle sue antenate e dalle generazioni future.

L’abitacolo della Ferrari F50, pur mantenendo una natura essenziale, si presenta meno spartano rispetto a quello della F40. L’attenzione del guidatore è immediatamente catturata dal cambio manuale a sei marce, un elemento che sottolinea l’esperienza di guida purista che la vettura offre. Un dettaglio significativo per l’epoca è l’assenza dell’airbag nel volante.

Totale assenza di elettronica

Un aspetto che rende la Ferrari F50 assolutamente unica nel panorama delle supercar è la sua totale assenza di elettronica di assistenza alla guida. Contrariamente alle hypercar contemporanee, la F50 non dispone di servosterzo, servofreno né ABS. Questa scelta progettuale la consacra come l’ultima delle supercar del Cavallino a fare a meno di dispositivi che supportano il conducente, offrendo un’esperienza di guida autentica e impegnativa. La produzione della F50 fu limitata a soli 349 esemplari, un numero significativamente inferiore rispetto alla F40, accrescendone ulteriormente l’esclusività e il valore collezionistico.

Il motore V12 è al suo posto

Sotto l’elegante carrozzeria, la Ferrari F50 celava un potente motore V12 da 4,7 litri. La sua architettura meccanica presentava notevoli similitudini con i propulsori che equipaggiavano le monoposto di Formula 1 della Ferrari durante le stagioni 1990-91. Questo legame diretto con il mondo delle corse sottolinea l’anima sportiva e l’ingegneria raffinata della vettura. Il motore, rigorosamente aspirato, è capace di raggiungere un regime di 8.500 giri/minuto, erogando una potenza di 520 CV. Oltre alle prestazioni elevate, il V12 della F50 regala un sound ineguagliabile, un vero e proprio marchio di fabbrica delle Rosse di Maranello.

Le prestazioni della Ferrari F50 rimangono impressionanti ancora oggi, a distanza di trent’anni dalla sua presentazione. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,8 secondi, e la vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 325 km/h in pista. Queste cifre testimoniano l’eccellenza progettuale e la potenza del suo motore.

Un valore molto importante

Dal punto di vista tecnico, la F50 adottava un telaio monoscocca in fibra di carbonio, una soluzione all’avanguardia per l’epoca che garantiva leggerezza e rigidità strutturale. Le sospensioni anteriori con schema push-rod erano direttamente imbullonate alla scocca, una soluzione tipica delle auto da competizione che contribuiva a un comportamento dinamico preciso e reattivo.

All’epoca del suo lancio, il costo di una Ferrari F50 era di 852 milioni di lire. Oggi, grazie alla sua rarità e al suo significato storico, gli esemplari in vendita raggiungono quotazioni notevoli, generalmente comprese tra i 3 e i 4 milioni di euro. Questo incremento di valore testimonia l’appeal intramontabile della F50 nel mondo del collezionismo automobilistico e la sua importanza nella storia della Ferrari. La Ferrari F50 rappresenta dunque un pezzo di storia dell’automobilismo, un’auto che incarna la passione, l’ingegneria e il design tipici del marchio di Maranello, destinata a essere celebrata a lungo nel futuro.