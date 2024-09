Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Mansory Il kit completo Mansory per la Ferrari Purosangue

Con il lancio sul mercato della Ferrari Purosangue nel 2023, la Casa di Maranello ha realizzato qualcosa di inedito: il primo SUV della sua lunga e gloriosa storia di 75 anni, suscitando fin dall’inizio un grande interesse per questo veicolo fuori dall’ordinario che riesce a coniugare la sportività innata del Cavallino Rampante anche se in una carrozzeria a ruote alte. La Purosangue, in breve tempo, è diventata una delle vetture più richieste dalla Ferrari. Oggi, Mansory ne ha stravolto il look con un kit estremo, che innalza il livello di aggressività verso picchi mai raggiunti.

Ferrari Purosangue “Pugnator”

Il nuovo kit di Mansory trasforma la Ferrari Purosangue nella “Pugnator”, il cui nome deriva dal latino “Pugnator, il contendente”, ed è una trasformazione completa di un veicolo che dimostra in modo impressionante la competenza tecnica di Mansory e che viene presentata per la prima volta al “Monaco Yacht Show”. La speciale verniciatura “Vermillion” utilizzata per la vettura di lancio, un colore rosso metallizzato forte ed elegante, e le parti in carbonio in tinta con il design “Forgiato” sottolineano sia la classica colorazione “rossa” di una Ferrari sia l’elevato grado di personalizzazione dei colori che caratterizza ogni kit completo di Mansory.

Esteticamente, la Ferrari Purosangue di Mansory colpisce con il frontale ricco di vistose prese d’aria notevolmente ingrandite nella grembiulatura anteriore completamente ridisegnata e realizzata in fibra di carbonio. Queste consentono un miglior flusso possibile di aria fresca ai radiatori installati direttamente dietro le prese a sinistra e a destra e, insieme ai deflettori laterali (davanti e dietro le ruote anteriori), determinano anche un significativo miglioramento della deportanza sull’asse anteriore del veicolo.

Anche il cofano anteriore è realizzato interamente in fibra di carbonio a vista e prosegue visivamente nelle prese d’aria dei passaruota e nella parte posteriore dei parafanghi anteriori. Nella vista laterale, le estensioni della carrozzeria sui passaruota tutt’intorno e i vistosi brancardi, anch’essi in fibra di carbonio a vista, mostrano l’inconfondibile firma del tuner bavarese. Uno spoiler sul bordo del tetto, completamente ridisegnato e composto da due parti, costituisce il pezzo forte della sezione posteriore.

Interni personalizzati

Gli interni della Ferrari Purosangue “Mansory Pugnator” possono essere scelti determinando il quantitativo e la tipologia di pellame, i colori, la trapuntatura e il design in carbonio. La raffinatezza dell’abitacolo corrisponde per tipologia e portata a una classica conversione completa effettuata da Mansory: sedili in pelle color avorio e contrastati da cuciture in rosso. Le parti in carbonio sono tutte rifinite nel classico “carbonio a vista”.

Un volante sportivo in pelle e carbonio con luce di cambiata integrata, cinture di sicurezza con logo Mansory ricamato, pedali sportivi in alluminio, tappetini e molte altre soluzioni fanno del “Pugnator Mansory” un veicolo in cui i proprietari possono realizzare appieno le loro idee e i loro desideri.

Motore ancora più potente

Grazie alle modifiche apportate alla centralina del motore e al nuovo impianto di scarico sportivo a 4 flussi, il “Mansory Pugnator” raggiunge una potenza massima di 755 CV e una coppia di 730 Nm. L’impianto di scarico è dotato di un sistema di controllo a lamelle che comprende due convertitori catalitici sportivi e termina con due terminali, uno sopra l’altro, nella grembiulatura posteriore di nuova concezione realizzata in fibra di carbonio integrale.