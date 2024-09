Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce La Rolls-Royce Cullinan di Mansory ha stregato anche Arnautovic

Per la capitale della moda, una vettura alla moda. Che Marko Arnautovic ami Milano è un dato inconfutabile, così la passione nutrita nei confronti delle belle auto. Reduce da una partita sottotono contro l’Atalanta, terminata sì in goleada a favore degli uomini di Inzaghi ma senza la sua firma, l’attaccante prova a consolarsi.

Un’auto a sua immagine e somiglianza

Dopo aver guidato in passato esemplari quali la Bentley Continental GT, la Mercedes-Benz C 63 AMG e, last but not least, la Ferrari F12 Berlinetta, aggiunge l’ennesimo pezzo forte alla nutrita lista. Non uno di serie, appena uscito dalla catena di montaggio. “Troppo banale”, si sarà forse detto. Eccolo allora interpellare una delle migliori factory al mondo, capace di conferire grinta a qualsiasi veicolo.

Quella Mansory spesso elogiata dai fini intenditori, disposti a spendere delle cifre sostanziose pur di soddisfare ogni capriccio. Pensando a tutti i propri fan, che non smettono di incoraggiarlo anche quando in campo fatica a lasciare il segno, Arnautovic ha mostrato il fresco acquisto sui social. In una Instagram Story ritrae, infatti, una Rolls-Royce Cullinan personalizzata dal celebre tuner.

Fonte: Getty Images

Dalla livrea dorata, la prestante produzione inglese mette ancora più in soggezione, se possibile. Gli altri conducenti si metteranno da parte al cospetto del bolide, costato una fortuna: 800.000 euro. Che saranno, però, nel caso del 35enne? Alla corte nerazzurra percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro, lontano sì dai top player Lautaro Martinez e Barella, tuttavia sufficienti a concedersi simili meraviglie.

In un lungo peregrinare, la carriera dell’austriaco ha vissuto diverse fasi importanti. Subito salito alla ribalta come componente dei Mourinho boys nel triplete del 2010 (seppur nei panni di semplice comprimario), ama andare veloce fuori dal rettangolo verde. E vede di dare lezioni di stile ai compagni di squadra con i cerchi FD.15 da 24 pollici, abbinati in modo sontuoso con la griglia sul frontale bicolore nera e oro.

Valore raddoppiato

Sotto il cofano pulsa un motore V12 biturbo in grado di sprigionare 610 CV e 950 Nm di coppia motrice massima. Da fermo raggiunge i 100 km/h in appena 5 secondi, mentre la velocità massima è di 280 km/h. Lo scorso maggio aveva già dimostrato di avere il pallino delle creazioni di Mansory, presentandosi al ritiro della Nazionale austriaca al volante di una Rolls. Memore dell’ottima impressione suscitata dal sogno su quattro ruote, ha scelto di affidarsi alle competenze dell’elaboratore.

Prima di scoprirne il futuro nell’arco dell’estate 2025 (il contratto gli scadrà il 30 giugno), Arnautovic si è, insomma, regalato l’ennesimo gioiello. Le modifiche apportate da Mansory hanno fatto letteralmente schizzare il valore del mezzo rispetto ai 400.000 di listino, raddoppiato, e il fortunato nuovo proprietario sembra esserne entusiasta.

Sotto la foto condivisa in rete, aggiunge, infatti, le emoji un cuore e di mani congiunte, in segno di ringraziamento. A livello agonistico, avrà pure fornito delle prestazioni altalenanti, ma fuori sa coccolarsi bene. Il SUV aggiunto alla collezione potrebbe dargli la carica necessaria per assicurare il giusto apporto realizzativo alla causa interista.