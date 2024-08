Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Rolls-Royce Scintilla, per fare gli interni ci sono voluti 2 anni

Pochi marchi al mondo sono sinonimo d’eleganza come quello Rolls-Royce. Nata nel 1906 dai due creatori Charles Rolls e Henry Royce, è stata per anni il principale fornitore della Casa Reale inglese. Produttore anche di motori aeronautici, rischiò il fallimento nel 1971 per lo sviluppo del motore a reazione RB211, ma venne salvata governo inglese. Nel 1973 la parte d’azienda che si occupava di automobili fu scorporata dal resto e negli anni seguenti divenne di proprietà del gruppo BMW.

Il marchio Bentley, invece, è entrato a far parte del Gruppo Volkwagen. Bentley per anni è stata acerrima rivale di Rolls-Royce, prima di passare tra le mani proprio di quest’ultima. Dal 1998 però si è divisa nuovamente dalla sua nemesi per passare sotto il colosso tedesco.

Un’opera d’arte

Rolls-Royce di recente ha presentato al mondo la sua ultima creazione: la Phantom Scintilla. In vendita in appena 10 esemplari, questo modello richiama le linee del famoso Spirito dell’Estasi, il simbolo posto davanti a tutte le Rolls-Royce. All’interno della vettura troviamo un grazioso ricamo Bespoke con richiami anche alla famosa Nike di Samotracia, la statua esposta al Louvre che ha ispirato l’idea di Claude Johnson quando commissionò la mascotte della casa automobilistica britannica.

Sulla Rolls-Royce Phantom Scintilla, per richiamare i materiali usati sulla famosa statua custodia al Louvre hanno utilizzato per la statuetta dello Spirito dell’Estasi una finitura in ceramica che allude alla consistenza del marmo. All’esterno troviamo una finitura Bespoke bicolore. La metà superiore dell’auto è sormontata dal colore Bianco Andalusia, mentre la parte inferiore è in blue Thracian. Anche in questo caso nulla è stato lasciato al caso perché questa colorazione richiama il mare intorno all’isola di Samotracia, con una sottile striscia metallica che sta ad imitare proprio lo scintillio dell’acqua.

Gli interni che hanno incantato il mondo

Rolls-Royce ha dichiarato di aver impiegato 2 anni per realizzare gli interni di questa vettura che hanno letteralmente ammaliato il mondo alla sua presentazione. La grafica si muove per tutto l’abitacolo dando un senso di abbraccio alle persone che vi sono all’interno. Troviamo il punto tatami applicato su 6 strati in una composizione di 869.500 punti, la cui realizzazione richiede 40 ore.



Sulle portiere troviamo, invece, un motivo composto da 633.00 punti che vedono intersecarsi tra loro fili Blue Gray, Arctic White, Spirit Blue, Powder Blue e Pastel Yellow, che di notte danno la sensazione di brillare all’interno del veicolo. Per quanto concerne i sedili, invece, sono rivestiti di tessuto twill. Il pezzo forte di questa Phantom Scintilla però lo troviamo nella Galleria che corre nella parte anteriore della vettura intitolata Celestial Pulse. Una vera propria opera d’arte composta da sette nastri di alluminio massiccio fresati con bordi lucidati a specchio per dare l’impressione del movimento.

Il tetto, invece, è adornato con 1.500 “stelle” in fibra ottica, con uno schema esclusivo che si illumina in sequenza. Il tutto è poi completato da 4.450 perforazioni più grande del solito che creano uno spettacolare gioco di luci. Non si conoscono ancora i dettagli del prezzo, ma il canale YouTube YouCar parla di qualcosa come 2,6 milioni di dollari. Una cifra mostruosa certo, ma ben giustificata dal lavoro artigianale che c’è dietro quest’auto, basti pensare che una “semplice” Rolls-Royce Ghost ha un costo di partenza di 330.000 euro.