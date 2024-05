Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce Tante novità per la Rolls-Royce Cullinan Series II

Si rinnova la Rolls-Royce Cullinan. Il SUV di lusso della Casa inglese, a distanza di circa sei anni dal debutto commerciale, registra un importante aggiornamento. Si tratta di un vero e proprio restyling di metà carriera che si concentra sia sul look del modello, rivisto e attualizzato in alcuni dettagli, che sulla dotazione di serie e gli optional, elementi essenziali per conquistare l’esigente clientela che si rivolge a modelli del segmento dei SUV di lusso che comprende anche progetti di grande successo come la Ferrari Purosangue e la Lamborghini Urus.

Per il momento, Rolls-Royce non ha comunicato il listino prezzi della Nuova Rolls-Royce Cullinan 2024, modello noto anche come Culinan Series II. Il listino dovrebbe, in ogni caso, essere in linea con il modello precedente e, quindi, partire da oltre 350.000 euro, confermando il carattere esclusivo del SUV e la volontà della Casa di realizzare solo modelli di lusso su misura dei suoi clienti.

Le novità

La Nuova Rolls-Royce Cullinan propone un look inedito, con alcune modifiche alla parte frontale, con fari ridisegnati e illuminazione LED. C’è anche un sistema di illuminazione per la mascherina, con una soluzione analoga a quella vista sull’elettrica Spectre. Da notare anche l’arrivo di nuovi cerchi da 23 pollici, che arricchiscono la dotazione del SUV. I clienti interessati alla nuova versione della Cullinan potranno puntare sulla variante Black Badge, arricchita da cerchi da 23 pollici con design specifico a 10 razze e una griglia anteriore esclusiva, con finitura in nero lucido.

Da notare anche un aggiornamento per l’abitacolo, con alcuni dettagli inediti come l’introduzione di una riproduzione della caratteristica statuetta Sprit of Ecstasy del brand. La dotazione, in questo caso, si aggiorna con la possibilità per la clientela di optare su finiture interne in fibra di carbonio, scegliendo la versione Black Badge. Questa versione, abbinata a rivestimenti in pelle verde fluo, si caratterizza per ben sei strati di vernice e 21 giorni di lavorazione per essere completata. A disposizione dei clienti interessati alla nuova versione del SUV c’è, in ogni caso, un ricchissimo catalogo di accessori e opzioni di personalizzazione che consente di rendere davvero unica la propria versione della Culinan.

Il solito V12

La Rolls-Royce Cullinan non cambia strada per quanto riguarda il motore. A differenza dei rivali, come l’Urus passato a una motorizzazione ibrida, non c’è l’elettrificazione ma la Casa continua a seguire la tradizione. Sotto al cofano, sia con la versione standard che scegliendo la versione Black Badge, c’è, infatti, il motore V12 biturbo da 6,75 litri. Si tratta di un’unità di derivazione BMW (il marchio Rolls-Royce, ricordiamo, è parte del Gruppo BMW).

Questo motore, in versione standard, è in grado di erogare una potenza massima di 563 CV, con una coppia motrice massima di 850 Nm. La versione più potente del V12, invece, si può spingere fino a 592 CV, con una coppia motrice massima di 900 Nm. Entrambe le varianti del motore della Cullinan sono abbinate al cambio automatico ZF a 8 rapporti oltre che alla trazione integrale, con tutte le ruote sterzanti. Il comparto tecnico include anche le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico.