Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images Per consolarsi dopo la Ferrari bruciata, Elseid Hysaj si è regalato una Lamborghini STO

Eh sì, è davvero dura la vita da bomber! Elseid Hysaj non è né un attaccante né tantomeno prolifico sottoporta, ma questi sono dettagli. Indipendentemente dal ruolo occupato in campo, sfondare nel mondo del calcio significa potersi permettere sfizi di ogni tipo, anche in concessionario. Il terzino fluidificante della Lazio ha di recente vissuto un brutto spavento, nel momento in cui la sua Ferrari 488 GTB (la stessa di Achille Lauro) è andata a fuoco, mentre si trovava a bordo con il suocero. Fortunatamente, entrambi ne sono usciti illesi.

Piove sul bagnato

Malgrado la paura, gli occupanti se la sono cavata. Meno la 488 GTB, ridotto a un ammasso di rottami. Per colpa dell’incidente, i suoi connotati sono cambiati in maniera irreversibile. Cenere era (si fa per dire!) e cenere è tornata, mica tanto in senso figurato. Comunque, poteva finire molto peggio e il primo a esserne consapevole è il 30enne albanese, preziosa pedina di Maurizio Sarri prima e di Igor Tudor poi in una stagione travagliata.

Tra un Ciro Immobile meno incisivo e alcune presunte inconciliabilità tra il tecnico di Napoli e la squadra, le prestazioni sul campo hanno deluso la tifoseria. Che le uniche soddisfazione se le è sapute togliere in Coppa Italia, eliminando la Roma ai quarti di finale, e in Champions League, con la qualificazione agli ottavi, persi al cospetto del Bayern Monaco. Premessa la delusione, quella da parte dei giocatori deve essere elevata all’ennesima potenza. Ecco allora che i problemi all’auto di Maranello cominciano ad avere senso.

Manco piombasse una nuvola fantozziana, pure il bolide del Cavallino Rampante ha “tradito” Hysaj. Uscito con ovvio dispiacere, biancoceleste ha pensato di riscattarsi subito, senza più guardare in casa Ferrari. Ha “bussato”, infatti, a una porta vicina, quella di Lamborghini, la rivale per antonomasia, icona della Motor Valley, seppur parte del Volkswagen Group. In particolare, si è regalato una STO, il cui prezzo base, superiore ai 316.000 euro, va ben al di là dei budget di noi persone comuni. Una supersportiva eccezionale nelle performance e capace di offrire un’esperienza al volante da brividi.

Lamborghini STO: un “mostro” da 640 CV

Il veicolo di Sant’Agata Bolognese monta un dieci cilindri da 5.2 litri, in grado di sviluppare una potenza di 640 CV e 545 Nm di coppia motrice massima. In virtù del motore “devastante”, vanta una velocità massima di 310 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi esatti. Inoltre, esaltano il comparto tecnico un’aerodinamica raffinata e un sistema di sospensioni tarato per offrire il massimo del controllo e della precisione di guida. Composta per oltre il 75% da fibra di carbonio, dispone di un “cofango”, un elemento aerodinamico integrante il cofano e i parafanghi anteriori.

Hysaj era soddisfatto dell’ordine, tuttavia mancava il tassello finale, il tocco dell’artista, lasciato a una rinomata azienda capitolina specializzata nel tuning, parecchio in voga tra i VIP. I ragazzi dell’officina hanno reso ancora più unica la Lamborghini STO, in blu opaco. Che gliela abbai suggerita il suo capitano? La moglie Jessica Immobile ne è una orgogliosa proprietaria, insieme a Mario Gila.