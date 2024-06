Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Temerario, nuovo modello ibrido super potente

Lamborghini è uno dei marchi più prestigiosi che ci siano oggi in Italia. Fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963 è rapidamente arrivata ai vertici nel segmento delle auto sportive e di lusso. Storico lo scontro con Ferrari che ha visto per anni protagonisti i proprietari dei due Marchi. Dal 1998 la Lambo, dopo anni di alti e bassi, è entrata a far parte del Gruppo Audi e da lì è partita una nuova esplosione per la Casa emiliana.

In particolare negli ultimi anni a capo di Lamborghini c’è stato Stefano Domenicali, storico uomo Ferrari, che ha portato la produzione della Casa di Sant’Agata Bolognese a livelli mai visti prima. Da quelle parti però si continua incessantemente a lavorare per nuovi modelli da offrire ai propri clienti. Veri e propri bolidi, che naturalmente rientrano nelle possibilità economiche di pochi eletti.

Lamborghini Temerario: i dettagli sul nuovo modello

C’è grande attesa per la nuova Lamborghini Temerario, un modello che promette di avere una potenza mai vista prima su un’auto di questo tipo. Dalle prime indiscrezioni pare, infatti, che la Casa italiana abbia abbandonato il motore V10 e al suo posto monterà un V8 ibrido biturbo capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto.

A far sognare gli amanti di Lamborghini però ci ha pensato direttamente il CEO Stephan Winkelmann, che attraverso un post apparso sul social network di Microsoft LinkedIn, ha annunciato che il sistema ibrido sarà dotato di tre motori elettrici capaci di sprigionare una potenza massima di oltre 900 CV.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Insomma numeri davvero da urlo che danno un po’ la dimensione di ciò che sarà questa vettura. Con la Temerario (nome ancora non confermato, ma sempre più probabile), si pensa di sostituire la Huracan, la supersportiva del Toro da oltre 200.000 euro. Il V8 ibrido biturbo sarà da 4,0 litri e 789 CV, capaci di sprigionare una coppia massima di 729 nm a 4.000/7.000 giri al minuto. Avrà poi una trasmissione automatica con doppia frizione a 8 marce.

Supercar, il futuro sarà elettrico?

Winkelmann ha inoltre fatto il punto anche sulla situazione delle supercar elettriche. Il mercato in tal senso, infatti, procede ancora a rilento. Il problema è soprattutto di natura emozionale. I clienti che vogliono quel tipo di vetture chiedono anche il classico sound di un motore termico potente, cosa non certo replicabile con i moderni propulsori elettrici. Winkelmann però, pur riconoscendo queste problematiche, non si è detto contrario all’elettrico per il futuro del Marchio.

La Temerario avrà prestazioni vicine a quelle della Revuelto, che a sua volta monta un motore che produce 814 CV e 725 nm di coppia. In Lamborghini però sono sicuri che questo nuovo modello riuscirà a conservare una propria personalità ben distinta. Per quanto concerne la presentazione ufficiale di questo nuovo bolide è prevista per la fine del 2024.

Nei mesi scorsi dalle parti di Sant’Agata Bolognese è stata già avvistata la Temerario, come sempre un po’ camuffata. C’è grande attesa sia da parte dei clienti che degli appassionati di auto per un modello che promette di essere uno dei più belli e potenti mai prodotti dalla Casa italiana.