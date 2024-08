Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Nuova Lamborghini Temerario presentata

L’Italia dei motori negli anni ha sempre dato vita a marchi leggendari. Uno di questi è senza ombra di dubbio Lamborghini. La Casa di Sant’Agata Bolognese nasce il 7 maggio 1963 e anche se storicamente si trattava di un progetto già nato anni prima, la sua creazione viene fatta risalire ad una litigata tra Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini. Quest’ultimo, infatti, si lamentò con il Drake della sua Ferrari 250 GT, in particolare della trasmissione cercando di dare dei consigli al fondatore del Cavallino Rampante. Questi però abbastanza stizzito rispose a Lamborghini che non ci capiva niente di auto visto che guidava trattori.

Negli anni questo racconto ha assunto contorni sempre nuovi. Una cosa è certa però, da quel momento è nata la Lamborghini automobili che in pochi anni ha scalato le classifiche di gradimento tra i clienti. Come tanti marchi però anche il Toro ha conosciuto la sua dose di crisi, al punto che è passato negli anni sotto varie proprietà sino a trovare la propria stabilità con Audi a partire dal 1998. Una partnership super azzeccata visto che da quel momento il Brand non ha fatto altro che volare.

Nuova Lamborghini presentata

Se ne parlava già da diversi giorni e finalmente Lamborghini, durante il Monterey Car Week 2024, ha presentato la sua nuova supercar: la Temerario. Una vettura dotata di un propulsore ibrido V8 biturbo. Questo nuovo super motore coadiuvato da tre propulsori elettrici è capace di sprigionare 920 CV complessivi. L’azienda fa inoltre sapere che si tratta del primo e unico motore di serie capace di raggiungere i 10.000 giri/minuto. Venendo poi alle prestazioni nello specifico parliamo di una velocità di punta di 340 km/h e un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi.

Il nuovo telaio in alluminio, grazie all’uso di una lega ultraleggera, garantisce maggiore rigidità torsionale. Lamborghini si è anche concentrata sul suono del motore, un dettaglio non da poco che da sempre piace ai clienti del Toro. Il pacco batteria agli ioni di litio ha una potenza di 4500 W/kg. Quando la Temerario scende a zero può essere ricaricata sia con la normale corrente alternata di casa che alle colonnine e ci mette appena 30 minuti per raggiungere il suo massimo. Questa supersportiva monta inoltre una nuova trasmissione a doppia frizione a otto velocità.

Gli esterni della Temerario

La Lamborghini Temerario prosegue sul solco tracciato dal Marchio ormai anni fa. Balzo subito all’occhio il classico muso a squalo. Inoltre grazie alla nuova firma esagonale Daytime Running Light (DRL) è possibile riconoscerla immediatamente. In particolare proprio il concetto di esagono è qualcosa che ritorna molto nel design di questa vettura. La parte anteriore è caratterizzata dai fari leggermente sovrapposti al cofano che si rifanno a quelli delle moto sportive.

Le prese d’aria presenti dietro all’abitacolo passeggeri sono quasi invisibili perché ben integrate con tutto il corpo vettura. Questa supercar allo stesso tempo è una sportiva, ma conserva anche una sua linea elegante grazie alle forme sinuose che si sposano con gli spigoli esagonali che danno carattere e aggressività a tutta l’auto.

Cosa ci troviamo dentro?

Naturalmente Lamborghini si è concentrata anche sugli interni della vettura affidandosi alla filosofia “Feel like a pilot”. Come tutte le supersportive offre un seduta bassa con uno sterzo inclinato che ti restituisce le sensazioni di un vero pilota. Il cruscotto è un tripudio di schermi digitali e pulsanti meccanici. Il tema esagonale ritorna anche qui con molti elementi che richiamano proprio l’esterno della vettura. Molte parti degli esterni possono essere richieste anche in fibra di carbonio come optional.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Lamborghini non ha pensato però solo al pilota, ma anche al copilota, dando ad entrambi uno schermo. Gli strumenti importanti di guida vengono azionati attraverso comandi analogici, mentre quelli della navigazione e del sistema di intrattenimento attraverso il tocco del display. Lo schermo montato sulla console centrale è di 8,4 pollici ed offre la possibilità di personalizzare i vari temi. Ogni azione viene mostrata al conducente su uno schermo da 12,3 pollici e al copilota su uno da 9,1 pollice. Ad ogni cambio di modalità di guida si modifica anche la grafica del display.

Riprogettati gli interni rispetto a quelli visti sulla Huracan. Grazie al nuovo telaio di cui vi abbiamo parlato sopra questa vettura offre ai propri passeggeri più spazio a disposizione. Migliorata anche la visibilità con un aumento di 4,8°. La Temerario può ospitare passeggeri alti sino a 200 cm, un dato importante per una supersportiva, visto che questo genere di auto solitamente creavano delle difficoltà alle persone molto alte.

Nuovi colori e modalità di guida

Ci saranno due nuovi colori per la Lamborghini Temerario: il Blu Marinus e il Verde Mercurius. In generale però sarà possibile scegliere tra oltre 400 colori di carrozzeria e livree speciali. Sarà quindi possibile personalizzare questa vettura pressoché in maniera illimitata. I cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore sono disponibili in 3 diverse versioni: fusi (3 colori), forgiati (4 colori) e carbonio.

La Temerario sarà offerta anche con un pacchetto “Alleggerito” così da permettere ai clienti interessati alla guida in pista di avere per le mani un modello più adatto alle proprie esigenze. Il peso della vettura in questo caso è stato ridotto di 12,65 kg, che arrivano a 25 kg in meno quando si immettono anche elementi interni leggeri.

A livello di guida questa supercar offre 13 esperienze diverse. La Temerario, che strizza l’occhio anche al motorsport offre anche una modalità che sfrutta al massimo il potenziale dell’auto nelle partenze da fermo tenendo premuto per 2 secondi il pulsante “bandiera a scacchi” che avvia il Launch Control. C’è poi il debutto di 3 nuove modalità di guida: Recharge, Hybrid e Performance. Infine per aiutare il guidatore a divertirsi di più alla guida c’è anche la nuova opzione Drift Mode che permette di generare un sovrasterzo controllato.

Manco a dirlo la nuova Temerario è anche l’auto più avanzata dal punto di vista dell’infotainment. Il navigatore ha un sistema di aggiornamento mappe over-the-air con informazioni in tempo reale sul traffico. Si integra naturalmente con Apple Car Play e Android Auto e offre una grafica personalizzata creata appositamente per questo modello. Vi sembrerà praticamente di avere un enorme smartphone in auto. Su questo modello debutta infine anche il sistema Lamborghini Vision Unit (LAVU) che grazie a tre telecamere abilita tre nuovi servizi: Lamborghini Telemetry 2.0, Memories Recorder e Dashcam. I pneumatici montati di serie saranno gli iconici Bridgestone Potenza. Il prezzo? Per ora non si conosce ancora questo dettaglio, ma dovrebbe essere intorno ai 300mila euro prendendo come termini di paragone altre vetture dello stesso segmento.