La rivoluzione di Android Auto

L’intrattenimento a bordo delle auto ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni. L’innovazione è proceduta a passi spediti verso nuovi e intriganti traguardi anche grazie alla compatibilità che tanti modelli hanno ottenuto grazie ad Android Auto e Apple CarPlay, che hanno permesso di avere un’interfaccia e delle funzioni analoghe a quelle degli smartphone degli automobilisti. Con esse è possibile controllare la musica, la navigazione, i podcast e molto altro. Finora, tuttavia, non era stato possibile integrare il controllo della radio dell’autovettura. Almeno fino a oggi. L’ultimo aggiornamento di Android Auto sarebbe in grado di cambiare anche questo aspetto, per una funzionalità ancora più ricca.

Le novità di Android Auto

Nell’ultimo aggiornamento, le versioni 12.3 e 12.4 di Android Auto garantiscono nuove linee di codice che suggeriscono il repentino arrivo del supporto per i controlli della radio dell’auto. Questo include la possibilità di alternare tra stazioni AM e FM, così come il supporto per la “HD Radio“. Queste funzionalità, al momento attuale, non sono ancora attive, ma le linee di codice garantiscono che potrebbero apparire a breve sotto forma di una nuova app, con un’interfaccia similare a quella delle altre app di gestione media supportate dalla piattaforma.

È molto meno possibile, invece, che questo servizio innovativo funzioni solo da collegamento verso l’interfaccia della radio dell’auto, viste le necessarie e complesse integrazioni con i sistemi dei produttori automobilistici. Nonostante le innovazioni che sono state introdotte con gli ultimi aggiornamenti, è doveroso notare che alcuni vecchi elementi sono stati rimossi, come molte delle stringhe relative agli sfondi. Questa scelta è figlia probabilmente del fatto che, sul finire dello scorso anno, Android Auto è stato aggiornato per permettere agli utenti di usare lo sfondo del proprio telefono anche sul sistema dell’auto, rendendo obsoleti gli sfondi dedicati, precedentemente disponibili.

Ulteriori aggiornamenti di Android Auto

Altri aggiornamenti inseriscono modifiche nel linguaggio usato dall’applicazione nelle situazioni in cui il telefono collegato si surriscalda, invitando gli utenti a migliorare le prestazioni del dispositivo. Le versioni 12.3 e 12.4 di Android Auto sono attualmente in distribuzione tramite i canali stabili, e beta, oltre che nel Play Store, rendendo queste funzionalità accessibili a un numero sempre maggiore di utenti attraverso l’oramai classico sistema di Roll-Out graduale.

Con più di 200 milioni di auto che utilizzano Android Auto a un decennio dal suo debutto, e con l’introduzione di adattatori per l’utilizzo senza fili come il Motorola MA1 e l’AAWireless, la piattaforma continua a espandere la sua offerta per offrire la migliore esperienza di guida e l’integrazione con i dispositivi mobili.

La funzione radio

Tornando a parlare della funzione radio, questa potrebbe essere introdotta attraverso un’app specifica all’interno di Android Auto, con un’interfaccia utente simile a quelle già presenti per le app musicali. In alternativa Google potrebbe varare una scorciatoia che rimanda direttamente all’interfaccia radio nativa dell’auto, simile a quanto già avviene per il ritorno al software di serie dell’auto.

Sebbene alcuni potrebbero pensare che si tratti di un passo indietro, in realtà potrebbe essere un grande avanzamento in termini di sicurezza, migliorando ad esempio la fruizione dei comandi radio, sempre separati. Tutto sarà a portata di tocco sulla stessa interfaccia che la maggior parte della gente utilizza per la navigazione e le chiamate.